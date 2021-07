Asia Argento a Cannes 2021 con papà Dario: sul red carpet è una dark lady con i tatuaggi in mostra Ieri sera si è tenuta la prima del film Vortex al Festival di Cannes e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Asia Argento, apparsa sul red carpet col padre Dario (uno dei protagonisti della pellicola). L’attrice ha puntato su un look da dark lady con dei dettagli gioiello sulla scollatura, mettendo così in risalto gli appariscenti tatuaggi.

La 74esima edizione del Festival di Cannes sta per terminare, questa sera ci sarà il gran finale e di certo saranno moltissime le star che calcheranno il red carpet con i loro look più glamour e sofisticati. Nell'attesa di assistere all'evento, ci si può "consolare" con le celebrities che hanno spopolato nella serata di ieri, quella in cui si è tenuta la prima del film Vortex di Gasper Noé. . Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Asia Argento, presentatasi alla Croisette in total black al fianco del papà Dario. I due sono apparsi unitissimi e affiatati, dando prova del fatto che le accoppiate genitori-figli sono assolutamente adorabili.

Il look nero di Asia Argento a Cannes 2021

Asia Argento è stata la star della penultima serata del Festival di Cannes, in occasione della quale ha curato il look da red carpet nei minimi dettagli. L'attrice è rimasta fedele allo stile da dark lady, puntando tutto sul nero. Ha sfoggiato un lungo e sinuoso abito a tubino firmato Givenchy, un modello con la scollatura a barca con dei dettagli gioiello sulle spalline che ha lasciato gli appariscenti tatuaggi sul petto e sulle braccia in bella vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri con tacco e plateau, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente girati sulle punte. Non sono mancati i gioielli preziosi, tutti firmati Bernard Delettrez, dai maxi anelli multifascia a un originale bracciale a forma di ragnatela che ha aggiunto un ulteriore dettaglio dark all'outfit-

Asia Argento in Givenchy

Dario e Asia Argento, papà e figlia insieme sul red carpet

Il Festival di Cannes 2021 è stato dominato dai "figli di" e molti di loro hanno calcato il red carpet proprio in compagnia dei genitori famosi. È il caso della meravigliosa ed elegante Dylan Penn, di Charlotte Gainsbourg, che ha preso parte all'evento con la mamma Jane Birkin per il documentario Jane par Charlotte, di Tilda Swinton che ha presentato ufficialmente la figlia Honor. A sfilare da sola è stata Iris Law, che è riuscita lo stesso ad attirare i riflettori su di sé con il nuovo taglio rasato. Ieri è stato il turno di Dario e Asia Argento, apparsi legatissimi e affiatati sul tappeto rosso della Croisette. Così facendo, la diva ha celebrato la prima volta da attore del papà, scelto tra i protagonisti di Irréversible, Enter the Void e Love. Insomma, le accoppiate figli-genitori sembrano essere assolutamente vincenti nel mondo dello spettacolo: chi saranno i prossimi a spopolare?

