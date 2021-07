Dylan Penn, trasparenze e tacchi oro sul red carpet: la figlia di Sean è la diva di Cannes 2021 Dylan Penn, la figlia di Sean Penn e Robin Wright, è una tra le grandi protagoniste del Festival di Cannes 2021. Dopo aver sfilato sul red carpet in compagnia del papà, ieri sera si è presentata alla Croisette con trasparenze audaci e tacchi gold, dando prova di essere ormai una vera e propria diva.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I "figli di" hanno ormai conquistato il mondo dello spettacolo e della moda, dimostrando che al di là del nome famoso hanno anche talento da vendere. Potevano mai mancare a un evento atteso come il Festival di Cannes? Assolutamente no e, dopo Iris Law che si è presentata sul red carpet con i capelli rasati, anche Dylan Penn è riuscita a distinguersi per stile ed eleganza. Dopo aver debuttato alla Croisette al fianco del papà qualche giorno fa, la figlia di Sean Penn e Robin Wright è tornata sul tappeto rosso ieri sera in occasione della prima del nuovo film di Wes Anderson e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere considerata una vera e propria diva.

Il look di paillettes di Dylan Penn

Per la premiere di The French Dispatch Dylan Penn ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità. Si è presentata sul rad carpet in total black con un lungo e sinuoso abito firmato Balmain, un modello tempestato di paillettes con lo scollo all'americana e delle trasparenze audaci lungo tutta la silhouette che hanno messo in risalto le sue forme procaci. Per completare il tutto ha scelto dei preziosi gioielli coordinati in oro e diamanti e un paio di décolleté spuntati e gold con plateau e tacco vertiginoso. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta con dei ciuffi che le cadevano sul viso. Non è forse un'indiscussa icona di bellezza e di stile oltre che un'attrice super talentuosa?

I tacchi gold di Dylan Penn

Sean e Dylan Penn, papà e figlia insieme a Cannes

Quella di ieri sera non è stata la prima apparizione di Dylan Penn a Cannes, aveva già calcato il red carpet qualche giorno prima al fianco del papà Sean, è proprio lui che l'ha scelta come co-protagonista del suo ultimo film Flag day. Già in quell'occasione aveva spopolato in fatto di eleganza con un abito Chanel con la gonna dal taglio irregolare ma è stato un altro dettaglio che ha attirato l'attenzione del pubblico: somiglia in modo impressionante alla mamma. Ha i capelli lunghi e biondi, uno sguardo profondo e intenso, un fascino senza limiti e non sorprende che sia sempre più richiesta nella moda e nello spettacolo. Grazie al ruolo di primo piano nella pellicola firmata dal papà riuscirà a entrare nella storia del cinema d'autore?