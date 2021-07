Cannes 2021, Iris Law rivela il nuovo look punk: sul red carpet sfila con capelli rasati e biondi Iris Law è stata una delle grandi protagoniste della prima di The French Dispatch che si è tenuta ieri al Festival di Cannes. La figlia di Jude Law si è presentata sul red carpet con un etereo look da dea, completando il tutto con un nuovo taglio rasato che ha aggiunto un tocco punk al suo stile.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 74esima edizione del Festival di Cannes è entrata nel vivo e fino al prossimo sabato vedrà diversi registi più o meno famosi presentare i loro film in anteprima mondiale. Ieri è stato il turno di Wes Anderson con il suo The French Dispatch e, al di là del cast stellare composto da attori del calibro di Timontée Chalamet, Adrien Brody, Tilda Swinton, a sfilare sul red carpet ci sono state anche molte altre celebrities. A distinguersi per originalità e stile è stata Iris Law, la figlia 20enne di Jude Law e Sadie Frost, presentatasi all'evento con un look inedito. La giovane modella ha detto addio ai lunghi capelli castani, ci ha dato un taglio netto e ora porta la chioma bionda e rasata.

Il look di Iris Law a Cannes 2021

Iris Law è tra gli "enfant prodige" della moda, da diversi anni sta dimostrando di avere un incredibile talento come modella e di non essere solo la figlia di due star di fama internazionale. Al Festival di Cannes 2021 ha letteralmente spopolato con la sua bellezza e con il suo stile. Si è presentata sul red carpet in total white con un etero abito firmato Dior, un modello da dea con la gonna lunga e plissettata, le spalline larghe e una profonda scollatura a V. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali gioiello con il tacco a spillo e dei preziosi gioielli d'oro bianco e diamanti firmati Bulgari. Il dettaglio che ha aggiunto un dettaglio davvero punk all'outfit? Il nuovo taglio di capelli rasato.

Iris Law in Dior

La trasformazione di Iris Law

Iris Law è diventata famosa qualche anno fa per essere la splendida figlia dell'attore Jude Law e da allora non ha più smesso di avere successo. Fino ad ora era sempre rimasta fedele alla sua chioma lunga e fluente in castano scuro ma adesso le cose sono cambiate. Il suo primo red carpet post-Covid è stato con un audace taglio rasato dall'animo punk che ha messo in risalto i lineamenti perfetti del viso. La modella ha stravolto anche il colore, puntando tutto su un biondo platino che difficilmente riuscirebbe a passare inosservato. Per la gioia dei fan non si tratta semplicemente di un colpo di testa, Iris ha cambiato look per recitare nella miniserie Pistol ispirata alla storia dei Sex Pistols, dove ricoprirà i panni di Soo Catwoman, un personaggio iconico della scena punk londinese degli anni ’70. Dopo le riprese tornerà ai capelli lunghi? L'unica cosa certa è che la Law è così bella che sta bene in qualsiasi versione.