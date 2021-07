Cannes 2021, Tilda Swinton presenta Honor: mamma e figlia insieme sul red carpet con i look a contrasto Ieri al Festival di Cannes si è tenuta la prima del film Les Olympiades (Paris 13th District) e ad attirare le attenzioni del pubblico è stata una coppia di mamma e figlia “famose”. Tilda Swinton ha presentato infatti Honor, la sua figlia 23enne, calcando il red carpet con lei in una sofisticata versione glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Cannes è arrivato alla sua 74esima edizione e, dopo essere andato "in pausa" per un anno a causa della pandemia, è tornato in gran stile in questo 2021. Fino al prossimo sabato saranno molti i registi che presenteranno in anteprima i loro film, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico sono soprattutto le star che sera dopo sera calcano il red carpet. Ieri si è tenuta la première di Les Olympiades (Paris 13th District) e a catalizzare tutti i riflettori su di sé è stata una "nuova" coppia di mamma e figlia "famose". Tilda Swinton ha infatti presentato la figlia Honor, calcando al suo fianco il red carpet dell'evento.

I look di Tilda Swinton e la figlia Honor a Cannes 2021

Tilda Swinton aveva già calcato il red carpet di Cannes 2021, lo aveva fatto in occasione della prima del nuovo film di Wes Anderson, lasciando tutti senza parole con il suo coloratissimo look ispirato a David Bowie. Ieri sera è tornata sul tappeto rosso, anche se questa volta al suo fianco non c'erano divi e celebrities di fama internazionale, quanto piuttosto la figlia 23enne Honor Swinton Byrne. Le due hanno sfoggiato dei look a contrasto ugualmente sofisticati. La mamma ha puntato sull'esuberanza di Schiaparelli con una maxi camicia oversize in bianco e dei pantaloni palazzo neri, la figlia ha preferito l'eleganza senza tempo di Chanel con una delle classiche giacche in tweed della Maison e una minigonna nera con dei decori bianchi. Tilda non ha rinunciato all'iconico taglio di capelli corto e fonato, Honor ha invece tenuto i lunghi capelli ondulati legati in un mezzo raccolto.

Tilda Swinton in Schiaparelli, Honor in Chanel

Honor Swinton Byrne vuole seguire le orme della mamma

Honor Swinton Byrne è nata nal 1997 in Scozia ed è famosa per essere la figlia di Tilda Swinton e del drammaturgo John Byrne. Ha un fratello gemello di nome Xavier e ha le idee abbastanza chiare sul suo futuro: vuole seguire le orme della mamma nel mondo dello spettacolo, non a caso ha recitato al suo fianco nel film presentato a Cannes The Souvenir Part II. Per il resto non si sa molto di lei, sui social preferisce mantenere un certo riserbo, forse per non essere paragonata alla madre. La cosa certa è che, così come Tilda, è biondissima e vanta i suoi stessi occhi di ghiaccio. Riuscirà a spopolare nel cinema così come molti altri "figli di" famosi?