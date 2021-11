Elisa Isoardi, la conduttrice si tiene in forma con pilates e massaggi Elisa Isoardi è una delle conduttrici italiane più amate. La sua bellezza naturale è stata elogiata anche all’estero ma in quanti sanno come fa a tenersi in forma? Lo ha rivelato lei stessa sui social, dove si è mostrata alle prese con pilates e massaggi.

A cura di Valeria Paglionico

Elisa Isoardi è tra i volti della tv più amati del nostro paese, qualche mese fa ha detto temporaneamente addio ai palcoscenici e si è lanciata in una nuova esperienza "wild" all'Isola dei famosi, mostrandosi per la prima volta in una versione decisamente inedita. Libera dal trucco, dagli abiti di scena e dalle luci dei riflettori, è apparsa lo stesso meravigliosa, tanto che addirittura la stampa estera non ha esitato a celebrare la sua bellezza naturale. Ora che è tornata alla "normalità", non ci pensa su due volte a documentare ogni aspetto della sua vita quotidiana, dagli impegni familiari ai successi professionali. In quanti, però, conoscono i suoi segreti per tenersi in forma?

L'allenamento di Elisa Isoardi

Come fa Elisa Isoardi a vantare un corpo tanto statuario? Non si tratta di una semplice questione genetica, si tiene in forma praticando regolarmente esercizio fisico, alternandolo però a del sano relax. La sua attività preferita è il pilates, allunga i muscoli tra esercizi a corpo libero e macchinari pensati ad hoc per migliorare la postura. Solitamente alterna un allenamento simile a una seduta di massaggi al viso e alle gambe, non esitando a mostrarsi sui social tra le "grinfie" della sua estetista con indosso solo un maxi asciugamano.

Elisa Isoardi: "Mens sana in corpore sano"

Qual è il motto della conduttrice? "Mens sana in corpore sano", come dimostrato dalla didascalia di uno scatto realizzato in palestra poco dopo un allenamento di pilates. La Isoardi ha gli occhi raggianti, la pelle liscia e levigata e un aspetto luminoso, tanto i fan non hanno potuto fare a meno di sommergerla di complimenti. Il vero segreto per raggiungere davvero dei risultato impeccabili quando si parla di forma fisica? Non sottovalutare il potere del relax e delle "coccole".