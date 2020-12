Adesso veste i panni di professoressa di canto ad Amici, ma Arisa anni e anni fa a quel programma si era presentata in qualità di allieva. Qualcuno decise che non era abbastanza telegenica per accedere alle selezioni e le sbarrò l'accesso alle fasi iniziali dei casting. Questo non le ha certo impedito di sfondare nel mondo della musica e di incantare il pubblico con la sua voce e la sua simpatia. La cantante infatti è molto amata non solo per il suo talento, ma anche per la sua personalità così stravagante e genuina. Per questo è anche molto seguita sui social, dove di recente si è mostrata appena sveglia senza timore di essere giudicata e con l'occasione ha anche sfoggiato il suo nuovo look.

Il nuovo look di Arisa

Con i capelli Arisa gioca molto, cambiando spesso look: chioma lunga e bionda, con frangia, in colori molto particolari come l'arancione. Spesso li ha portati anche rasati, ma per un motivo non solo estetico: soffre infatti di tricotillomania, disturbo ossessivo-compulsivo che la porta a strapparsi i capelli, andando incontro a dermatiti e alopecia. Adesso la cantante è tornata al castano scuro e ad Amici la stiamo vedendo sfoggiare un caschetto ondulato con frangia molto gettonato tra le celebrities. Ad impreziosirlo un dettaglio cool: delle ciocche posteriori blu, le stesse che aveva scelto anche Charli D'Amelio. E proprio questo tocco glamour si intravede anche nelle Stories postate dalla cantante sul suo profilo Instagram, in cui come sempre incurante dei possibili giudizi altrui si è mostrata spettinata e struccata, appena sveglia, per dare il buongiorno ai suoi follower.

Arisa sostiene la filosofia body positive

Il trasformismo di Arisa non è stato sempre visto in modo positivo: le critiche non sono mancate, da parte chi ad esempio le scriveva sui social che avrebbe dovuto mettere una parrucca invece che continuare a rasare i capelli, che la rendevano poco femminile. Ma a dispetto di quanti l'avrebbero voluta vedere in quel modo, lei ha sempre preferito essere fedele a se stessa, senza rincorrere a tutti i costi un like e senza adeguarsi all'immagine che le volevano affibbiare. La cantante paladina del body positive è molto amica delle donne. Attraverso la sua storia, il suo vissuto, la sua quotidianità cerca di infondere coraggio nel vivere serenamente ciò che si è, difetti e imperfezioni comprese. Non si è tirata indietro neppure quando si è trattato di farsi vedere in costume, con smagliature e pancetta in evidenza, definendosi una dea e incoraggiando le donne a fare pace con la propria immagine riflessa nello specchio, ad accettarla e amarla.