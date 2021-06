L'estate 2021 è ormai arrivata e sono moltissime le star che si sono prese una momentanea pausa dal lavoro per godersi qualche momento di relax tra spiagge meravigliose e acque cristalline. Tra loro c'è anche Arisa, che nelle ultime ore ha documentato la giornata passata in piscina infiammando i social. La cantante ha detto addio ai completi eleganti, ai baffi e agli accessori sopra le righe sfoggiati durante la recente esperienza ad Amici, si è messa in costume, rivelando una silhouette procace da urlo. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fashion addicted più incalliti? Il suo look balneare è assolutamente da imitare.

Il costume di Arisa per l'estate 2021

Arisa ha più volte dimostrato di essere una paladina di body positivity e per dare il via all'estate 2021 con il piede giusto non poteva che mettere le curve procaci e sensuali in bella mostra con orgoglio. Ha indossato un costume da bagno intero bianco con i contorni neri, un modello classico ma allo stesso tempo estremamente trendy. È sgambatissimo, ha le spalline larghe e la scollatura generosa, così da mettere in risalto con naturalezza il décolleté. La cantante ha poi tenuto i capelli lunghi ondulati e sciolti, aggiungendo un tocco ancora più femminile al suo look da piscina. Nella didascalia del post social ha dato prova anche di saper essere estremamente ironica, definendosi scherzosamente “balenotta spiaggiata".

A chi sta bene il costume intero e sgambato?

Il costume sgambatissimo è uno dei must-have dell'estate 2021 e, sebbene sia abbastanza fasciante, sono moltissime coloro che si chiedono: mi starà bene? È importante sapere che si tratta di un modello perfetto per slanciare la silhouette e, a seconda delle caratteristiche del proprio fisico, si potrà scegliere una variante diversa. Chi vuole mascherare la pancetta può scegliere un costume modellante che snellisca l'addome, chi intende mettere in risalto i fianchi può preferire un trikini con tagli cut-out laterali, chi considera il lato b il proprio punto forte può optare per un modello con la parte posteriore in stile brasiliana. Insomma, taglia e curve non sono un problema quando si parla di costume intero, basta semplicemente saper scegliere quello che fa al proprio caso.