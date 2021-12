Anna Tatangelo a All together now: la semifinale è con camicia trasparente e dettagli rosso fuoco Per la semifinale di All together now Anna Tatangelo ha puntato sull’abbinamento rosso-nero e ha conquistato tutti col suo look femminile.

in foto: il look di Anna Tatangelo, semifinale di All together now

La quarta stagione di All together now volge al termine: domenica 12 dicembre su Canale 5 è stata la volta della penultima puntata, la semifinale. Otto concorrenti in gara, per un solo montepremi finale di 100 mila euro. Gli occhi erano tutti per loro, ma anche per la padrona di casa Michelle Hunziker (al timone dalla prima edizione) e per Anna Tatangelo, che nel programma ricopre il ruolo di giudice assieme a Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone.

Anna Tatangelo a All together now

La cantante non sbaglia un colpo coi suoi look e nel corso di questa stagione di All together now è stata capace di variare moltissimo coi suoi outfit, conquistando sempre il pubblico e catalizzando positivamente l'attenzione. Se per la quinta puntata aveva scelto il total white, per la semifinale Anna Tatangelo ha cambiato del tutto registro, passando al l'intramontabile nero, ma con tocchi di rosso.

in foto: Anna Tatangelo, pantaloni Babylon e gioielli Golay

La cantante nel suo continuo cambiare look e sperimentare, riesce sempre a distinguersi sempre per femminilità. I punti fermi del suo stile sono sicuramente i tacchi vertiginosi, i capi fascianti, le scollature: insomma, sicuramente outfit sexy. Ma quando vuole, sa mettere da parte tacchi, scollature e trasparenze a vantaggio di outfit casual e più rock, anche presi in prestito dal guardaroba maschile, risultando ugualmente sensuale.

in foto: il look di Anna Tatangelo a All together now

A All together now è passata con disinvoltura dal tubino aderente arancione ai pantaloni a zampa. Per la semifinale dello show ha scelto un look nell'intramontabile nero, ma con dettagli colorati. I pantaloni a vita altissima sono di Babylon, resi originali da strisce rosse a contrasto, stesso colore delle décolleté, chiaramente con vertiginoso tacco a spillo. La camicia, con dettagli glitterati, è trasparente e lascia intravedere il top nero al di sotto.

in foto: il look di Anna Tatangelo a All together now

Non potevano mancare dettagli preziosi a completare il tutto. Per dare un tocco di luce, infatti, ha aggiunto un paio di piccoli orecchini e un anello di Golay, uno dei suoi preferiti, già sfoggiato spesso in passato, caratterizzato da una una zaffiro blu a forma di cuore incastonato al centro.