Anna Tatangelo ad All Together Now con i pantaloni a zampa: il look nero con lo zaffiro a forma di cuore Anna Tatangelo è una delle grandi protagoniste di All Together Now, dove, in occasione della quarta puntata, ha dato il meglio di lei in fatto di look. Ha puntato su un sensuale outfit total black, arricchito da un anello con zaffiro a forma di cuore.

A cura di Valeria Paglionico

È ripartito All Together Now, il talent musicale di Canale 5 che quest'anno va in onda ogni domenica sera. A presentarlo c'è sempre Michelle Hunziker, che ha riconfermato per la seconda edizione consecutiva tutti i giudici, da Rita Pavone a J-Ax, fino ad arrivare a Francesco Renga e Anna Tatangelo. È stata proprio quest'ultima ad attirare tutti i riflettori su di sé durante la quarta puntata: sul palco ha sfoggiato un sensuale look total black con i pantaloni a zampa, arricchito da uno scintillante anello con uno zaffiro a forma di cuore. Si tratterà di un regalo del suo nuovo compagno Livio Cori?

Il look total black di Anna Tatangelo

Nelle settimane scorse Anna Tatangelo aveva lasciato il pubblico senza fiato con un tubino aderentissimo in arancione, per la quarta puntata di All Together Now ha preferito invece puntare sul total black. La cantante ha sfoggiato un completo con camicia e pantaloni ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, era tutt'altro che sobrio e formale. Ha infatti abbinato un paio di pantaloni a zampa a vita alta della collezione Primavera/Estate 2020 di Judy Zhang a una camicia trasparente in tinta che lasciava intravedere chiaramente il top firmato Dan More, un modello a bralette decorato con una pantera gold al centro del décolleté (prezzo 290 euro).

Il look di Anna Tatangelo per la quarta puntata di All Together Now

Anna Tatangelo con l'anello a cuore

Per completare il tutto Anna ha scelto un paio di décolleté bianchi con il tacco a spillo di Casadei e un'elegante acconciatura raccolta che ha messo in risalto il viso dai lineamenti perfetti. La vera "chicca" dell'outfit sono i gioielli: la cantante ha aggiunto un tocco luminoso con collana e anello coordinati firmati Golay, entrambi in oro bianco e con uno scintillante zaffiro centrale. L'anello, in particolare, è contraddistinto da una pietra incastonata a forma di cuore. Nonostante la Tatangelo stia vivendo un momento davvero felice dal punto di vista sentimentale (è infatti fidanzata con Livio Cori), pare proprio che non abbia sfoggiato quel romantico prezioso a causa sua, semplicemente si è servita delle foto realizzate per All Together Now per sponsorizzare il brand di cui è testimonial.