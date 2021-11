Anna Tatangelo ad All Together Now con la gonna trasparente: il look bianco per la quinta puntata Anna Tatangelo è tra le grandi protagoniste di All Together Now, il talent musicale di Canale 5 in cui ricopre i panni di giudice. Per la quinta puntata ha sfoggiato un look originale e audace: la gonna trasparente lasciava in bella mostra le gambe e i maxi cruissardes.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la nuova edizione di All Together Now, il talent musicale di Canale 5 che vede sfidarsi decine di aspiranti cantanti. È ormai da due stagioni che la "padrona di casa" Michelle Hunziker si lascia accompagnare dai suoi tanto amati giudici, Francesco Renga, Rita Pavone, J-Ax e Anna Tatangelo, ma è soprattutto con quest'ultima che sul palco si sfida a colpi di stile. Nella quinta puntata le due non hanno deluso le aspettative dei fan e, se da un lato la conduttrice ha messo in risalto la silhouette da urlo con un sinuoso abito rosso fuoco, la cantante ha preferito giocare con le trasparenze.

L'abito bianco di Anna Tatangelo

Nelle settimane scorse Anna Tatangelo aveva prima osato con un provocante tubino arancione, poi aveva puntato su un look total black con i pantaloni a zampa, per la quinta puntata di All Together Now ha puntato su qualcosa di davvero originale. Per l'ennesima apparizione sul palco di Canale 5 ha sfoggiato un completo bianco firmato Elisabetta Franchi: ha abbinato una camicia in popeline a uomo ma con le maniche a sbuffo (280 euro) a una gonna lunga e a balze in tulle trasparente. A completare il tutto, una cintura di pelle nera che le ha segnato il punto vita e un paio di stivali cuissardes neri con il tacco a spillo di Casadei (prezzo 1.325 euro).

Il look di Elisabetta Franchi

Anna Tatangelo con la nuova acconciatura ad All Together Now

Anna Tatangelo non ha rinunciato a un accessorio diventato ormai il must-have del suo stile, ovvero l'anello con l'enorme zaffiro a forma di cuore di Golay. A fare la differenza nel suo look è stata però l'acconciatura: dopo aver cambiato taglio qualche giorno fa, ha detto addio anche ai capelli sciolti e lisci. Sul palco di All Togeher Now è apparsa con un'acconciatura originale e tiratissima con le delle forcine all-over che hanno mantenuto la chioma "immobile". Insomma, la cantane riesce sempre a sorprendere con le sue idee fashion e trendy, a prova del fatto che è una vera e propria icona della tv italiana.