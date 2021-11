Anna Tatangelo con l’abito aderente, Livio Cori commenta: “Sei riuscita a farmi piacere l’arancione” Anna Tatangelo e Livio Cori sono innamoratissimi e sui social esitano a dedicarsi post ed emoticon a forma di cuore. Con il suo ultimo look super sexy la cantante è riuscita a far amare il colore arancione al rapper ma la cosa particolare è che ha nascosto un dettaglio super romantico nell’outfit.

A cura di Valeria Paglionico

Anna Tatangelo sta vivendo un momento d'oro della sua vita: oltre a essere tornata in tv con Scene da un matrimonio e All Together Now, ha ritrovato l'amore al fianco di Livio Cori dopo la rottura con Gigi D'Alessio, l'ex compagno e papà del figlio Andrea. I due sono innamoratissimi e non perdono occasione per condividere Stories in cui appaiono fianco a fianco. Di recente la cantante ha lasciato i fan senza parole con un super sensuale look arancione. L'outfit non solo "nasconde" un dettaglio super romantico ma ha "convinto" il fidanzato rapper ad amare questa particolare nuance.

L'abito arancione di Anna Tatangelo

Chi ha firmato il look arancio di Anna Tatangelo? Il brand Toptrend, lo stesso che ha vestito Michelle Hunziker durante la seconda puntata di All Together Now. La cantante ha indossato l'orange strings midi dress, un abito fasciante che ha messo in risalto la silhouette da urlo, con la gonna al ginocchio e delle audaci stringhe sui fianchi che lasciavano intravedere la pelle nuda (sul sito ufficiale viene venduto a 205 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali in tinta con il tacco a spillo di Casadei (da 623 euro), mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati con effetto bagnato.

Anna Tatangelo in Toptrend, sandali Casadei

Anna Tatangelo con l'anello a forma di cuore

Il dettaglio che ha attirato maggiormente l'attenzione del pubblico? Il fidanzato Livio Cori, oltre a lasciare alcuni cuori tra i commenti, ha anche condiviso il post di Anna dicendo "Sei riuscita a farmi piacere l'arancione".

Il commento di Livio Cori

La cosa che in pochi hanno notato è che il look della Tatangelo "nascondeva" un dettaglio super romantico: un anello firmato Golay con una grossa pietra azzurra a forma di cuore. Sebbene lo abbia portato all'anulare sinistro, non si tratterebbe di un anello di fidanzamento: glielo avrà regalato il fidanzato rapper per celebrare la loro storia d'amore?