Nelle ultime ore si parla molto di Anna Tatangelo e del presunto flirt con Livio Cori, il rapper napoletano di 3 anni più giovane che le avrebbe fatto lasciare alle spalle la storia con Gigi D'Alessio (anche se era stato proprio quest'ultimo a presentarglielo). Che sia vero o falso, non importa, l'unica cosa certa è che la cantante ha messo in atto una vera e propria svolta di stile. Siamo sempre stati abituati a vederla in tacchi a spillo, tubini aderentissimi e maxi scollature, ora però le cose sono cambiate. Non solo è passata a qualcosa di decisamente più rock ma ha puntato anche sul low-cost. L'unica cosa che è rimasta invariata? Non ha rinunciato alla sensualità che da sempre la contraddistingue.

Il nuovo look di Anna Tatangelo

Sarà perché si è lasciata influenzare dallo stile "street" di Livio Cori o perché semplicemente vuole continuare a essere trendy anche in casa, ma Anna Tatangelo ha sfoggiato un nuovo look casual e super fashion. Si è infatti lasciata immortalare tra le mura domestiche con indosso una maxi t-shirt nera con un'immagine di Rocky stampata sul petto, un modello così oversize da coprirle anche gli shorts in tinta. La cantante lo ha "rubato" dal guardaroba maschile, si tratta infatti di un capo firmato Pull&Bear che fa parte della collezione da uomo e che sul sito internazionale del brand viene venduto a poco più di 18 euro. Per completare il look ha scelto degli anfibi di pelle raso terra e non ha rinunciato a un tocco sensuale, sfoggiando dei collant velati che hanno messo in risalto le gambe lunghe e snelle.

in foto: T–shirt Pull&Bear

Anna Tatangelo, la svolta di stile rock

Dimenticate Anna Tatangelo con i tubini fascianti, i crop top scollatissimi, gli stivali cuissardes dal vertiginoso tacco a spillo, oggi ha stravolto il suo armadio. Sebbene sia rimasta fedele alla sua passione per la moda, si è lasciata i dettagli iper provocanti alle spalle, preferendo qualcosa di più comodo e casual. Certo, la svolta di stile potrebbe essere legata semplicemente al fatto che, tra zona rossa e restrizioni, è costretta a rimanere molto di più tra le mura di casa ma la cosa certa è che in questa nuova versione "rock" piace non poco ai fan. Complice anche il ritorno ai capelli scuri, la Tatangelo sembra aver dato il via a una nuova fase della sua vita. Prossimamente la vedremo anche sul palco senza tacchi e con dei capi oversize?