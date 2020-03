Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Amici 19, in studio Maria De Filippi che ha dovuto gestire sul palco l'assordante assenza del pubblico dovuto alle attuali restrizioni messe in atto per evitare il contagio da Coronavirus in Italia. Al fianco della conduttrice i ragazzi in gara, i professori e la giuria con Christian De Sica, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. La puntata ha visto l'uscita dal programma di Valentin che, dopo una discussione con la De Filippi, è stato invitato da quest'ultima ad abbandonare la trasmissione uscendo dallo studio semi deserto.

Rivoluzione di stile ad Amici: i ragazzi vestono in nero

Litigi e defezioni a parte sul palco abbiamo visto concorrenti e conduttrice con look sobri ed eleganti. Finalmente quest'anno i ragazzi della scuola non sono costretti più a indossare le impersonalissime divise con tanto di logo del talent show, finalmente i ragazzi possono sfoggiare look differenti tra loro, seppur tutti simili, tutti in nero, ma nonostante il colore comune almeno tagli e capi sono differenti. C'è dunque chi indossa il completo con blazer, chi il gilet, chi una shirt, chi un chiodo in pelle, ognuno ha un look diverso ma coordinato con quello degli altri concorrenti per non spiccare troppo.

Il look di Maria De Filippi ad Amici 19

Pollice in alto quindi per i nuovi look dei concorrenti della 19esima edizione di Amici. A colpire più di tutti è però lo stile di Maria De Filippi che ultimamente nelle sue trasmissioni televisive sta sfoggiando look elegantissimi e super trendy. Dopo aver detto addio agli abiti bon ton dall'aria monacale firmati Dior con cui solitamente la vedevamo a "C'è posta per te", sul palco delle sue trasmissioni televisive in prima serata la vediamo con impeccabili outfit creati con completi dal taglio semplice ed essenziali, con blazer dai rever luccicanti, giacche in velluto, pantaloni aderenti e chilometrici tacchi a spillo.

Prima di ieri sul palco di Amici l'avevamo vista con un outfit dark con pantaloni dall'orlo asimmetrico, nella puntata di sabato 13 marzo di Amici 2020, invece, ha indossato un completo gessato con giacca doppiopetto dalle spalle maxi e squadrate, ai piedi décolleté nero dal tacco a spillo. Sul volto un paio di occhiali da vista in metallo dorato dalla montatura originale, si tratta del modello "Bianca" del marchio di occhiali Kyme, il preferito della De Filippi, che costa circa 200 euro. Maria conquista tutti con il suo look semplice eppure così trendy, elegante ma essenziale, un look che segue l'ultima moda del blazer doppio petto e del completo maschile che ha letteralmente spopolato sulle ultime passerelle dei grandi stilisti e che ha conquistato tutte le donne dello shoowbiz italiano e internazionale tanto che sui red carpet le dive non sfilano più con sontuosi abiti lunghi ricoperti di paillettes ma con chicchissimi completi mannish.