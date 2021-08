Altro che berretti da bambini: i cappelli all’uncinetto sono la mania dell’estate 2021 Sicuramente li avrete visti in spiaggia, per le vie dello shopping o nelle foto sui social: i cappellini morbidi fatti all’uncinetto sono la mania del momento. Il segreto del loro successo? Sono comodi, si piegano facilmente in borsa e sono un vero e proprio salvavita quando il sole picchia. Anche Hailey Bieber e Chiara Ferragni lo hanno sfoggiato: ecco i modelli di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

foto sfilata Philosophy by Lorenzo Serafini P/E 2021

Che si trascorrano le vacanze al mare, in montagna o a spasso nelle città d'arte guai a uscire senza un cappellino! Non solo perché ripara la testa da sole, ma perché è l'accessorio del momento: dalle passerelle ai social spopolano i cappellini crochet calati sulla fronte, in tutti i colori dell'arcobaleno. Comodi e rilassati, questi cappellini si trovano esattamente a metà tra una cloche e un bucket hat, il cappello da pescatore anni Novanta che tanto piace oggi alle star. La differenza è che è molto più morbido, non ha le cuciture e anziché essere di una stoffa impermeabile è in un tessuto soffice, come l'uncinetto (la mania dell'estate 2021) o la spugna. Il bello di questo trend? Che si può ricreare a casa con i ferri: lavorare all'uncinetto è un ottimo antistress!

I cappellini morbidi di tendenza per l'estate 2021

I cappelli sono l'accessorio da avere sempre con sé in estate: sul bagnasciuga, per non scottarsi, ma anche per una lunga passeggiata in città o per una gita in campagna. Il modello più in voga della stagione è quello lavorato all'uncinetto: non poteva essere altrimenti, visto che il crochet è la mania dell'estate 2021. Questi cappellini colorati che sembrano fatti a mano spopolano ovunque: li avevamo già avvistati sulle passerelle delle collezioni estive e ora sono il must del momento. Philosophy by Lorenzo Serafini li aveva proposti in colori pastello, mentre Marco Rambaldi ha fatto sfilare modelli multicolor che sembrano usciti dagli anni Settanta. Ora tornano nelle collezioni dei brand in mille versioni, da quello griffato di Fendi a quello low cost Asos.

Marco Rambaldi

I cappellini all'uncinetto, la mania delle star

Le star sono state contagiate dalla crochet-mania, dal bikini fino al cappello: lo sfoggiano davvero tutte, dalla modella Hailey Bieber, che li ha indossati in un servizio per Vogue, alla tiktoker Martina Socrate. Non poteva certo mancare Chiara Ferragni, che li abbina alla borsa crochet. Il segreto del loro successo? Sono comodi, si piegano facilmente e sono un vero e proprio salvavita quando il sole picchia. Si abbinano a tutto, dal costume a un look più sportivo, come una camicia colorata oversize, jeans delavé e un paio di occhiali da sole con la montatura colorata. Se non trovate il modello che fa per voi, la soluzione è semplice: cimentarsi con i ferri da uncinetto, l'antistress più cool del momento!