Alex Belli al GF Vip 6, il suo bracciale a forma di chiodo vale oltre 7mila euro Alex Belli è tra i protagonisti del Grande Fratello 6 ma solo di recente ha rivelato la sua passione per il lusso. Durante una comune giornata “casalinga” ha infatti sfoggiato un prezioso e iconico bracciale griffato: ecco qual è il suo prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip 6 è ormai entrato nel pieno e settimana dopo settimana i concorrenti si fanno conoscere sempre di più dal pubblico a casa. Sorprese durante le dirette, chiacchierate in giardino, "monologhi" nel confessionale: come in ogni edizione, anche quest'anno non mancano le occasioni per rivelare i propri segreti più nascosti di fronte i riflettori. Al di là delle confessioni e dei legami che si vengono a creare nel corso del programma, ad attirare le attenzioni dei fan non possono che essere i look sfoggiati. Dopo Raffaella Fico e Soleil Sorge, nelle ultime ore anche Alex Belli ha dimostrato di non riuscire proprio a resistere al richiamo del lusso.

Il bracciale griffato di Alex Belli

Alex Belli è uno dei sex symbol della nuova edizione del GF Vip 6 ma fino ad ora non aveva mai osato in fatto di look, rimanendo abbastanza sobrio tra giacche classiche, outfit total black e camicie aderenti. Di recente durante una comune giornata casalinga ha indossato un accessorio che farà sognare i fashion addicted più incalliti. Di cosa si tratta? Di un bracciale griffato e iconico. Il vippone ha infatti sfoggiato al polso il Juste Un Clou di Cartier, ovvero il bracciale a forma di chiodo, per la precisione il modello in oro 18 carati. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 7.450 euro.

Il bracciale Juste Un Clou di Cartier

I concorrenti che vestono griffati al GF Vip 6

Alex Belli non è l'unico concorrente con la passione per il lusso al GF Vip 6, molti altri protagonisti del reality hanno sfoggiato abiti e accessori griffati fin dalla prima puntata. I bracciali Cartier, ad esempio, sono apparsi al polso sia di Raffaella Fico che di Soleil Sorge, mentre Sophie Codegoni ha preferito l'audacia di Versace con un vestito total pink. Come non parlare delle camicie, delle scarpe e delle giacche colorate (e costose) di Manuel Bortuzzo? Insomma, a quanto pare il guardaroba dei vipponi è super sofisticato, anche se il più delle volte puntano sempre su dei capi un tantino troppo kitsch, anche se griffati.