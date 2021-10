Manuel Bortuzzo a GF Vip 6: anche la giacca per la diretta “costa tantissimo” Manuel Bortuzzo continua a sfoggiare abiti e accessori griffati all’interno della casa del GF Vip 6. L’ultima “chicca” arrivata nel suo armadio è una giacca colorata, stampa jacquard, che vale una fortuna: ecco qual è il suo prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel pieno e i protagonisti rinchiusi all'interno della nota casa di Cinecittà si sono fatti conoscere raccontando le loro storie in diretta. Tra i concorrenti più amati di questa stagione c'è Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato coinvolto per sbaglio in una sparatoria. Nel reality ha fatto molto parlare di lui per il rapporto complice con Lulù Selassié, anche se al momento avrebbe preferito prendere le distanze da quest'ultima. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Puntata dopo puntata sfoggia un guardaroba sempre più sofisticato.

La giacca colorata di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo ha indossato un nuovo capo griffato durante la diretta del lunedì del GF Vip 6. Nelle ultime ore è infatti apparso di fronte i riflettori in total black con t-shirt e pantaloni coordinati ma con una giacca variopinta. Si tratta di un modello in cashmere firmato Etro decorato con dei fiori e con l'iconica stampa paisley, tutto sui toni dell'arancione, viola e verde. Quanto costa? Attualmente sul web è sold-out, dunque probabilmente si tratta di un capo di vecchie collezioni, ma una variante simile sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.100 euro.

La giacca Etro indossata da Manuel Bortuzzo

Il guardaroba di lusso di Manuel Bortuzzo al GF Vip 6

Non è la prima volta che Manuel indossa capi e accessori di lusso al reality, è da diverse settimane che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare l'icona di stile della casa. In una delle puntate serali ha puntato tutto su una camicia a maniche corte decorata con un maxi cuore fucsia di Prada, non rinuncia mai alle sneakers Alexander McQueen e in un'occasione ha "rimproverato" Lulù per aver strattonato la sua camicia jacquard di Etro. Insomma, il guardaroba di Bortuzzo sembra essere sempre più sofisticato e griffato: quale sarà il prossimo capo extra lusso che indosserà?

