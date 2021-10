Manuel Bortuzzo e la passione per le griffe: quanto costano le sneakers che indossa al GF Vip 6 Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti della sesta edizione del GF Vip, dove fin dalla prima puntata ha commosso tutti con la sua storia. Nella casa vuole dimostrare che, nonostante la disabilità, la sua vita è assolutamente “normale”. Non sorprende, dunque, che come molti dei coinquilini abbia la passione per gli accessori di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip 6 sta entrando nel vivo e giorno dopo giorno sono sempre di più i concorrenti che vengono a creare dinamiche capaci di tenere gli spettatori incollati alla tv. Tra i protagonisti più amati di quest'anno c'è Manuel Bortuzzo, il nuotatore che fin dalla prima puntata ha commosso tutti con la sua storia. È rimasto per sbaglio vittima di una sparatoria e da allora non può più camminare. Nonostante ciò, vuole che la sua vita sia "normale" ed è proprio per dimostrare a tutti che può fare qualsiasi cosa voglia anche se costretto sulla carrozzina che ha accettato di entrare nella casa. Negli ultimi giorni è al centro dell'attenzione dei media per la complicità che si è venuta a creare con Lulù Selassié ma la cosa che in molti hanno notato è che vanta uno stile fashion e di lusso.

Le sneakers di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo ha la passione per la moda di lusso e di recente ne ha data l'ennesima prova completando i look "casalinghi" con un accessorio che vale una fortuna. In quanti hanno notato le sneakers bianche del nuotatore? Si tratta delle iconiche Alexander McQueen oversize, un modello che da diversi anni sta letteralmente spopolando, tanto da essere diventato un must-have per gli amanti del mondo fashion. Le scarpe sono in vitello liscio, hanno la suola over in gomma e sul tallone il logo della Maison. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale vengono vendute a 450 euro e sono disponibili con il logo in bordeaux o in grigio.

Manuel Bortuzzo con le sneakers Alexander McQueen

Lo stile di Manuel Bortuzzo al GF Vip 6

Le sneakers non sono l'unico accessorio griffato di Manuel Bortuzzo, già nei giorni scorsi aveva attirato l'attenzione dei fashion addicted più incalliti con le sue camicie colorate e originali. Ne ha una decorata con fulmini e saette di Prada, un'altra floreale di Etro ed entrambe costano una fortuna. Non sorprende, dunque, che quando Lulù ha provato ad "avvinghiarsi", lui si sia spostato sottolinenando proprio il fatto che il capo valeva moltissimo. La passione per la moda che contraddistingue Manuel non è passata inosservata neppure ad Alfonso Signorini, che è già convinto che è lui il concorrente più stiloso di quest'anno. Il tempo darà ragione al conduttore? Per il momento pare proprio di sì.

Leggi anche GFVip, Soleil Sorge in lacrime dopo le accuse di razzismo pensa di andare via