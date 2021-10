Raffaella Fico indossa bracciali di lusso al GF Vip 6: quanto valgono i gioielli al polso della showgirl Raffaella Fico è una delle protagoniste della sesta edizione del GF Vip 6, in occasione della quale è tornata nella nota casa di Cinecittà dopo oltre un decennio dalla sua prima esperienza. Dagli esordi a oggi è cambiata molto e non solo dal punto di vista estetico, è diventata più sofisticata e non riesce a fare a meno dei gioielli di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Raffaella Fico è tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip: dopo oltre un decennio dalla sua prima esperienza al reality, è tornata nella nota casa di Cinecittà, ma questa volta dei panni di "vippona". Di tempo ne è passato da quando ha debuttato in tv e il suo aspetto è cambiato molto. Complici alcuni piccoli ritocchini e gli anni passati, la showgirl sembra essere quasi un'altra persona. Ad aver contribuito alla sua trasformazione è stata anche la rivoluzione di stile che ha messo in atto col passare del tempo: ha detto addio ai look acqua e sapone degli esordi ed è diventata sempre più sofisticata tra make-up marcati, abiti strizzanti e gioielli di lusso. Avete notato i bracciali che porta quasi sempre al polso? Il loro valore è esorbitante.

Il prezzo dei bracciali di Raffaella Fico

Quali sono i bracciali di lusso più amati dalle star? Quelli firmati Cartier, basti pensare al fatto che tutte le donne dello spettacolo ne sfoggiano almeno uno al polso, da Chiara Ferragni a Elisabetta Gregoraci, fino ad arrivare a Belén Rodriguez. L'ultima a non aver resistito a questa onerosa mania è stata Raffaella Fico, che all'interno della casa del GF Vip 6 completa spesso i suoi look con dei gioielli super preziosi. Il primo è il classico Love Bracelet, per la precisione il classico modello in oro giallo 18 carati che sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 6.900 euro. Il secondo è invece il Just un clou in oro giallo, ovvero il bracciale di Cartier a forma di chiodo, il cui prezzo è di 7.450 euro.

Il Love Bracelet e il Just un clou di Cartier

Raffaella Fico ha la passione per il lusso

I bracciale non sono l'unico accessorio di lusso sfoggiato da Raffaella Fico al GF Vip 6, nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5 la showgirl aveva sfoggiato un paio di décolleté silver molto costosi. Bastava guadare l'iconica suola rossa per capire che fossero firmate Christian Louboutin, uno dei brand di scarpe più amati e preziosi al mondo. Abiti che lasciano la schiena nuda, jumpsuit con la maxi scollatura, minidress in total black: l'ex di Mario Balotelli non è più la ragazzina acqua e sapone che partecipò a una delle prime edizioni del GF, è una donna matura, sicura di sé, sofisticata, che non riesce a fare a meno di ostentare la sua passione per il lusso.

