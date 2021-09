Manuel Bortuzzo al GF Vip 6: “Questa camicia costa tantissimo”. Quanto valgono gli abiti firmati Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip e sta facendo parlare di lui non solo per il rapporto speciale con Lulù Selassié ma anche per le sue camicie originali, soprattutto dopo che sui social è diventato virale un video in cui si allontana da Lulù per salvare la sua costosa camicia. Ecco quanto costano i capi griffati del concorrente.

A cura di Valeria Paglionico

Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove fin dalla prima puntata ha commosso tutti con la sua storia. Qualche anno fa è rimasto per sbaglio vittima di una sparatoria e da allora non può più camminare. Ora il suo obiettivo è dimostrare che, nonostante la disabilità, riesce a condurre una vita assolutamente normale. Al reality sta facendo parlare non solo per la complicità che si è venuta a creare con Lulù Selassié ma anche per la sua passione per le camicie originali e colorate. Non sorprende, dunque, che sia stato lo stesso Alfonso Signorini a definirlo il più stiloso della casa.

Quanto costano le camicie di Manuel Bortuzzo

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video molto divertente tratto dalla quotidianità del Grande Fratello Vip. Nella clip ci sono Lulù e Manuel che si scambiano qualche coccola in giardino ma, nel momento in cui la principessa si avvinghia alla camicia del nuotatore per riempirlo di baci, quest'ultimo la ferma dicendo: "Ti prego, no, questa camicia costa tantissimo".

Manuel Bortuzzo in Etro

In effetti non ha tutti i torti, visto che si tratta di un capo firmato Etro. È a fondo viola ma decorata con una cascata di fiori variopinti, ha le maniche lunghe e il colletto a punto. Qual è il suo prezzo? Sul web è sold-out ma dei modelli simili costano più di 180 euro.

La camicia di Etro indossata da Manuel

Lo stile di Manuel Bortuzzo al GF Vip 6

Non è la prima volta che Manuel Bortuzzo ha puntato sulle griffe nella casa di Cinecittà, lo aveva già fatto durante il debutto con un sofisticato smoking di Giorgio Armani e in una delle puntate successive con una camicia davvero molto originale (notata anche da Alfonso Signorini). È decorata con fulmini e saette in total pink su fondo nero, ha le maniche corte ed è firmata Prada.

La camicia Prada di Manuel Bortuzzo

Anche in questo caso il prezzo non è propriamente economico, basti pensare al fatto che sul web è possibile trovarla a 750 euro. Insomma, a quanto pare Manuel ha tutte le carte in regola per diventare l'icona fashion della casa: nelle prossime puntate sfoggerà ancora una delle sue camicie variopinte?