Alessandra Mastronardi reinterpreta a modo suo il nude look del red carpet di Venezia Alessandra Mastronardi ha reinterpretato uno dei nude look più chiacchierati del Festival del Cinema di Venezia, quello di Salomé Dewaels. L’attrice italiana ha indossato a modo suo lo stesso abito Dior della collega belga.

A cura di Giusy Dente

Instagram @lamastronardi

Del Festival del Cinema di Venezia restano impressi non solo i film, ma anche i red carpet delle celebrities! Questa edizione della kermesse ha visto sfilare, come sempre, star di grandissimo talento. Qualcuno si è certamente fatto notare più di altri, in quanto a scelte stilistiche: dalla maxi scollatura con brillanti di Jennifer Lopez all'animalier rosso e nero di Jamie Lee Curtis fino a Zendaya, che ha lanciato il marrone come colore must have dell'autunno e Dakota Johnson con l'abito di cristalli. Insomma, c'è stato spazio davvero per tutto: per l'eleganza, per la sensualità e anche per molti pancioni! Da Paola Turani a Rosa Perrotta e Francesca Sofia Novello, se ne sono visti diversi! Uno degli outfit più in vista è stato quello di Salomé Dewaels, il cui look è stato ‘copiato' di recente da un'altra italiana molto amata.

Alessandra Mastronardi come Salomé Dewaels

Salomé Dewaels nella quinta giornata del Festival del Cinema di Venezia, in occasione della première del film Illusions Perdues, si è presentata sul fatidico tappeto rosso con un look total nude che ha lasciato i presenti senza parole. Ha scelto una creazione di Dior, composta da top trasparente ricamato (portato senza reggiseno) e gonna lunga dorata con frange: certamente audace, ma con fascino. Lo stesso abito è stato sfoggiato anche da Alessandra Mastronardi in occasione della presentazione del film su Carla Fracci che la vede proprio nel ruolo principale, quello della famosissima étoile morta a maggio scorso. Lei, però, lo ha indossato diversamente: sotto il corpetto nude a maniche lunghe ha messo un reggiseno leggermente glitterato, anch'esso Dior. A completare il look gioielli Pomellato e scarpe Aquazzurra: "Grazie per avermi fatto sentire una principessa per una notte speciale" ha scritto su Instagram l'attrice.