Zendaya (la più cool di Venezia) con il suo look marrone lancia il colore must per l’autunno 2021 La tinta meno amata del guardaroba, il marrone, si prende la sua rivincita nelle collezioni di moda per l’Autunno/Inverno 2021-22: versatile, elegante, con gli abbinamenti giusti dona proprio a tutti. La consacrazione definitiva arriva da Zendaya, che l’ha scelto per la cena in suo onore organizzata da Valentino.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Autunno/Inverno 2021-22 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra le protagoniste della Mostra del Cinema di Venezia c'è sicuramente Zendaya, arrivata al Lido per presentare il film Dune. A 25 anni non solo Zendaya è una delle attrici più richieste del momento (reduce dal successo di Spiderman e Malcom&Marie) ma è già un'icona di stile e musa di Valentino. Proprio la Maison italiana ha voluto dare una cena in suo onore: l'attrice ha sfoggiato un minidress a palloncino marrone, consacrando definitivamente il colore meno amato del guardaroba nella tinta must have dell'autunno 2021.

Il vestito di Zendaya

La maison Valentino ha voluto festeggiare la poliedrica attrice con una cena in suo onore con ospiti vip (tra cui Timotée Chalamet). Zendaya il 1 settembre ha compiuto 25 anni ed è il volto della casa di moda. Dopo l'abito con il blazer indossato per l'arrivo al Lido, per la cena allo storico Harry's Bar l'attrice ha scelto un abito corto Valentino Haute Couture, caratterizzato dalla linea a palloncino e dalle spalle scoperte.

Si tratta di un modello della collezione Des Ateliers, presentata proprio a Venezia a luglio. Ciò che lo rende così particolare è il colore: una calda sfumatura cioccolato. Anche le scarpe con il tacco erano dello stesso marrone, una tinta che l'attrice ha indossato diverse volte sul red carpet. Zendaya lo conferma: il marrone sarà il protagonista del prossimo autunno.

Leggi anche Come vestirsi per un matrimonio: 6 abiti da invitata che puoi riutilizzare in autunno

Valentino Haute Couture Des Ateliers

Il marrone è il colore dell'Autunno/Inverno 2021-22

Ingiustamente snobbato per anni come una tinta demodé, il marrone questo inverno si prende la sua rivincita. Nell'immaginario collettivo non è certo una tinta da red carpet, come il nero o il rosso: piuttosto un colore "pratico" e un po' triste, indossato da persone poco attente al glamour. Invece quest'anno è tornato nelle sfilate Autunno/Inverno 2021-22 in tutto il suo splendore.

Sportmax

Fendi ha fatto sfilare elegantissimi abiti sottoveste color caffé, Sportmax lo ha scelto per tailleur pantalone eleganti, mentre Tod's lo usa per cappotti caldi e avvolgenti. Nelle sfumature più calde – come il caramello – è entrato anche nelle collezioni di MaxMara. Insomma, è senza dubbio il colore dell'autunno 2021, caldo e avvolgente. In più richiama la terra e il sottobosco, quindi è perfetto per entrare nel "mood" autunnale.

Sfilata Fendi Autunno/Inverno 2021–22

A chi sta bene e come abbinarlo

Si fa presto a dire marrone: ne esistono moltissime tonalità, calde e fredde, più scure o più luminose. Per questo sta bene a tutte le donne: basta individuare il sottotono che più illumina l'incarnato. L'abbinamento più semplice e sempre azzeccato del marrone scuro è con tinte luminose e neutre: il bianco, il beige, l'avorio, il guscio d'uovo. Da evitare il nero, a meno che non si tratti di un marrone dorato e caldo, come il caramello o il bronzo. I marroni più freddi incontrano anche il celeste e il rosa antico, quelli più caldi si sposano al rosso e all'ocra. Per blazer, stivaletti e camicie il naturale complemento è il jeans: il colore del denim sposa benissimo il marrone castagna e il color cannella. Insomma, non resta che provare e lasciarsi ispirare dal foliage autunnale!