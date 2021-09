Dakota Johnson illumina Venezia 2021: con l’abito di cristalli è la regina del red carpet Dakota Johnson ha presentato il suo nuovo film The lost daughter al Festival di Venezia e ha incantato tutti col suo look scintillante. Si è presentata sul red carpet con un abito dall’effetto vedo non vedo tempestato di cristalli: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Tra le grandi protagoniste della 78esima edizione del Festival del cinema di Venezia c'è Dakota Johnson, la figlia di Melanie Griffith. L'attrice è arrivata in Laguna ieri mattina e fin dal primo momento ha incantato tutti col suo stile, dando prova di essere un'indiscussa icona di bellezza e di sensualità. Se per la mattina ha indossato un tailleur dal mood mannish portato con il reggiseno a vista, è in serata che ha dato il meglio di lei in fatto di look. Alla prima del suo ultimo film The lost daughter si è infatti presentata con un appariscente abito tempestato di cristalli, illuminando il red carpet.

L'abito realizzato da Alessandro Michele per Dakota Johnson

Il look più bello e d'impatto della quarta serata della Mostra del Cinema di Venezia? Quello sfoggiato da Dakota Johnson sul red carpet di The lost daughter. L'attrice ha indossato un vestito ricoperto di strass argento, una spettacolare creazione firmata Gucci che Alessandro Michele in persona ha realizzato su misura per lei. Si tratta di un modello a colonna dall'effetto vedo-non vedo con un fondo in tulle ricamato con pietre a goccia, maxi frange lungo tutta la silhouette, spalline marcate, scollo pronunciato e una cintura scintillante che le ha segnato il punto vita. A completare il tutto, un paio di sandali con il tacco a spillo in color nude.

Dakota Johnson e Alessandro Michele

Dakota Johnson a Venezia con i capelli extra long

Se in 50 sfumature di grigio aveva fatto storia con il suo long bob, ora Dakota Johnson ha cambiato registro. È da qualche tempo che ha stravolto l'hair look, dicendo addio al caschetto. Sul red carpet di Venezia è apparsa splendida in versione principessa con dei meravigliosi capelli extra long, li ha portati leggermente ondulati sulle punte. Non ha rinunciato alla frangetta a tendina, ormai considerata il suo "marchio di fabbrica". In quante prenderanno ispirazione da lei per l'acconciatura da sfoggiare il prossimo autunno?