Adriana Volpe al GF Vip 6 in total black coi gioielli di lusso in smeraldo e diamanti Adriana Volpe nella 26esima puntata del GF Vip 6 ha indossato un look total black impreziosito da gioielli di lusso, dal valore superiore ai 50 mila euro.

in foto: Adriana Volpe con I Gioielli della Corona

La 26esima puntata del GF Vip 6, andata in onda venerdì 20 dicembre, è stata quella della grande rivelazione che tutti aspettavano: la data della finale! La serata conclusiva sarà il 6 marzo, non entro dicembre come si era ipotizzato all'inizio. Non tutti hanno preso bene la notizia, difatti molti hanno già palesato l'intenzione di andare via prima. Soleil è tra coloro che sono rimasti maggiormente sorpresi (negativamente) nell'apprendere del prolungamento del reality. La 27enne è una delle protagoniste assolute all'interno della Casa. Per quanto riguarda lo studio, invece, i fari sono puntati sulle nemiche-amiche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due sono solite lanciarsi frecciatine e sono molto diverse, sia caratterialmente che nello stile.

Le opinioniste del Gf Vip 6

Quest'anno il Grande Fratello Vip vede come opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha scelto di affidarsi esclusivamente a stilisti emergenti. Nei suoi look predilige il total black, ma sono i dettagli di lusso il vero must dei suoi outfit. L'imprenditrice ha una passione sfrenata per le scarpe griffate, ma anche per i gioielli preziosi. Le abbiamo visto al collo anche un collier d'oro da 15 mila euro di Cartier. In quanto a gioielli anche la collega Adriana Volpe non è da meno.

in foto: Adriana Volpe in total black, 26esima puntata

Il look di Adriana Volpe

L'opinionista si sta distinguendo con i suoi look molto sofisticati ed eleganti, il più delle volte romantici. Basti pensare all'abito rosso che ha sfoggiato nella puntata 25. Ha anticipato le feste con un outfit glamour perfetto per questo periodo, in cui si respira aria natalizia. Per la 26esima puntata ha un po' stravolto i suoi canoni, puntando su un outfit total black dalla testa ai piedi, ricco di trasparenze e ricami su gambe e decolleté. Lo ha impreziosito con dei gioielli di lusso.

in foto: anello I Gioielli della Corona

Ha infatti sfoggiato una collana e un anello abbinati, con smeraldo verde e diamanti. Sono creazioni de I Gioielli della Corona, un brand di alta gioielleria dove tutto è realizzato a mano in Italia, specializzato in creazioni personalizzate con gemme. L'anello in oro bianco con 24 diamanti taglio Brillante e smeraldo centrale sul sito della gioielleria costa 51mila euro.

in foto: pendente I Gioielli della Corona simile a quello di Adriana Volpe

La Maison ha una vasta gamma di girocolli e pendenti in catalogo. Quelli con diamanti e gemma verde hanno un costo che oscilla dai 600 fino ai 2500 euro, a seconda delle caratteristiche.