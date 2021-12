Adriana Volpe, al GF Vip 6 è già Natale: dà il via alle feste con l’abito rosso e le scarpe gold Adriana Volpe è una delle opinioniste della nuova edizione del GF Vip 6 e puntata dopo puntata appare sempre elegantissima sul palco. Ieri sera ha dato ufficialmente il via alle feste con un abito rosso perfetto per il periodo natalizio.

A cura di Valeria Paglionico

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di tutti i tempi: Alfonso Signorini ha già annunciato che terminerà a marzo e che nelle prossime settimane continueranno a entrare nella casa dei nuovi "vipponi". Al di là di questi ultimi, tra le grandi protagoniste del reality ci sono anche le opinioniste, le colleghe-nemiche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Oltre al carattere decisamente opposto, a differenziarle è anche lo stile: se la moglie di Paolo Bonolis punta quasi sempre sul total black ma con degli accessori di lusso, la conduttrice è decisamente più romantica. Nella puntata 25, ad esempio, ha anticipato il Natale con un look che si rivelerà perfetto per le feste.

L'abito rosso di Adriana Volpe

Mancano poche ore all'8 dicembre, ovvero il giorno in cui si dà ufficialmente il via alle feste di Natale, ma Adriana Volpe ha pensato bene di anticipare i tempi al GF Vip 6. Per la puntata 25 ha infatti scelto un look a tema romantico e glamour che si rivelerà perfetto per il periodo delle festività. Si è presentata in studio in total red con indosso un lungo e sinuoso abito firmato Fabiana Ferri, un modello col bustier monospalla e la gonna alla caviglia con un profondissimo spacco laterale che ha messo in risalto le gambe lunghe e snelle. In quante sognano di indossare un abito simile il prossimo Natale?

Adriana Volpe in Fabiana Ferri

Adriana Volpe cambia hair look

Per completare l'outfit Adriana Volpe ha puntato su degli accessori in pieno stile natalizio, ovvero total gold. Ha infatti coordinato i décolleté col tacco alto a dei bracciali doppi e rigidi "alla schiava", entrambi dorati. La vera novità, però, è l'hair look: siamo sempre stati abituati a vedere l'opinionista con i capelli sciolti e fluenti ma ora ha cambiato registro. Al GF Vip è apparsa super glamour con una treccia laterale dall'effetto spettinato, l'ha portata con dei ciuffetti ondulati che le cadevano sul viso, contornandole il make-up impeccabile.