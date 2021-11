Sonia Bruganelli al GF Vip 6 indossa gioielli di lusso: il suo collier rigido costa quasi 15mila euro Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del GF Vip 6 e durante le dirette non esita a mettere in mostra la sua passione per il lusso. Nella puntata 18, oltre alle scarpe griffate in fucsia, ha sfoggiato anche un collier d’oro davvero prezioso.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 6: insieme alla "rivale" e collega Adriana Volpe commenta le dinamiche che si vengono a creare nella nota casa di Cinecittà, dando prova di essere prontissima per la tv. Non ha mai nascosto di avere la passione per il lusso e lo dimostra ogni volta che prende parte alle dirette del reality. Se da un lato in fatto di abiti ha deciso di puntare su degli stilisti emergenti, quando si parla di accessori non ha paura di osare. Tra griffe e dettagli preziosi, la moglie di Paolo Bonolis ha dimostrato di avere l'animo della diva.

La collana griffata di Sonia Bruganelli al GF Vip

Nella puntata 18 del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ha sfoggiato un sobrio look total black. Ha infatti indossato un abito nero con lo scollo leggermente a barca, le maniche corte e una gonna a ruota al ginocchio. Come lo ha arricchito? Con degli accessori griffati e di lusso. Ad attirare le attenzioni dei fashion addicted più incalliti è stata soprattutto la sua collana rigida, messa in risalto da un elegante chignon tiratissimo. Si tratta infatti del collier della collezione Love di Cartier, per la precisione il modello in oro giallo 18 carati che sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 14.500 euro.

La collana Love di Cartier

Sonia Bruganelli con i décolleté fucsia al GF Vip 6

La più grande passione di Sonia Bruganelli? Le scarpe griffate con un vertiginoso tacco a spillo. Già prima del GF Vip 6 non aveva mai esitato a mettere in mostra la sua incredibile collezione di calzature sui social, dedicando sia post che video all'enorme guardaroba dedicato a décolleté, sandali e stivali. Nella puntata 18 del reality ha aggiunto un tocco di colore al look nero proprio con le scarpe: ha infatti indossato un paio di pumps fucsia di Casadei, il modello Blade con il tacco sottilissimo e metallico da 369 euro. Insomma, la moglie di Paolo Bonolis ama il lusso e non ha paura di dimostrarlo: continuerà a spopolare con i suoi accessori preziosi fino al prossimo marzo?