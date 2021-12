Sonia Bruganelli GF Vip 6 cambia look: veste in bianco con le scarpe pitonate da mille euro Ieri sera è andata in onda la 24esima puntata del Grande Fratello Vip 6 e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata ancora una volta l’opinionista Sonia Bruganelli. Dopo i look total black ha cambiato stile: si è presentata in studio in bianco e con le scarpe pitonate di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sonia Bruganelli è una delle protagoniste più amate del Grande Fratello 6: Alfonso Signorini l'ha voluta fortemente al suo fianco nei panni di opinionista e, in coppia con la "collega-nemica" Adriana Volpe, riesce sempre a commentare in modo impeccabile tutto ciò che accade nella nota casa di Cinecittà. Al di là delle sue opinioni sugli inquilini, ad attirare le attenzioni del pubblico puntata dopo puntata è il suo stile. La moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto la sua passione per il lusso ma è in occasione della 24esima puntata che, oltre a cambiare look, ha anche sfoggiato delle scarpe originali e costose.

Il look total white di Sonia Bruganelli

Nelle settimane scorse Sonia Bruganelli aveva puntato sempre su dei look da dark lady al GF Vip 6 ma nella puntata 24 ha cambiato registro. A poche settimane dal Natale si è trasformata in "regina delle nevi" con un abito bianco dallo stile anni '50 di BQV by Beatrice Bevilacqua, un modello con la gonna a ruota sotto al ginocchio e il bustier aderente con lo scollo generoso e le spalline doppie. Per completare il tutto ha scelto una collana di perle bon-ton, lasciando nel guardaroba sia il prezioso collier Cartier che il girocollo a catena low-cost. Non è mancato, però, il dettaglio di lusso: un paio di pumps pitonate col tacco a spillo di Casadei che sul web vengono vendute a 1.011 euro.

I décolleté pitonati di Casadei

GF Vip 6, "l'incidente" di stile nel backstage

Sonia Bruganelli è molto attiva sui social e con foto e Stories documenta tutto ciò che accade nel backstage del GF Vip. Ieri sera, ad esempio, ha affrontato una situazione surreale: avendo indossato per tutta la giornata dei calzini con l'elastico che le stringeva sulla caviglia, si è ritrovata con un evidente segno rosso sulla pelle (messo in evidenza dai décolleté scollati). Il suo staff di stylist e make-up artist ha provato a risolvere la cosa con l'uso di una crema "miracolosa" ma, nonostante i numerosi massaggi, il segno stentava ad andar via. Alla fine, però, tutto è stato risolto: durante la diretta le caviglie di Sonia sono apparse assolutamente perfette.