Adele senza trucco presenta il nuovo singolo: la cantante regala ai fan la versione più reale di sé Il nuovo attesissimo album di Adele sarà anticipato dal singolo Easy on me, in uscita il 15 ottobre. La cantante ha però fatto una sorpresa ai suoi fan, facendone ascoltare qualche nota durante una diretta Instagram. Oltre a regalare questa anteprima ha regalato loro anche la versione più autentica e genuina di sé, presentandosi completamente struccata, in tutta la sua bellezza e ritrovata serenità.

A cura di Giusy Dente

Cresce l'attesa per il nuovo album di Adele, che da tempo è assente dalle scene musicali, ma continua a godere dell'affetto incondizionato dei suoi fan: non aspettano altro che il suo ritorno, a sei anni di distanza dall'uscita di 25. La 33enne è reduce dal sofferto divorzio dal marito Simon Konecki, dopo appena tre anni di matrimonio, anche se adesso ha ritrovato l'amore: dopo diversi rumors su una possibile relazione con Rich Paul, lo ha presentato ufficialmente come il suo nuovo fidanzato. Dopo la separazione la star si è concentrata solo su se stessa e sulla propria salute. Oggi, con una ritrovata serenità e circa 40 chili in meno, è più raggiante che mai.

Adele bellissima, ma soprattutto serena

La trasformazione di Adele è cominciata più o meno due anni fa, dopo il divorzio. La star oggi è quasi irriconoscibile: ha perso circa 40 chili, merito di sana alimentazione e sport. Quest'ultimo è diventato quasi una dipendenza per lei: ha scoperto che la fa stare bene, che è un momento in cui riesce a staccarsi da tutto e tutti, senza preoccupazioni inutili. A Vogue ha raccontato quanto l'attività fisica l'abbia aiutata e quanto continui a essere fondamentale ancora oggi nella sua quotidianità, proprio per questo. La cantante ha conquistato la copertina sia dell’edizione americana che di quella inglese: nelle foto di Steven Maisel è bellissima, una perfetta diva anni Cinquanta, elegante e sofisticata.

Adele struccata nella diretta Instagram

Ma Adele non ha paura a mostrarsi anche struccata e senza filtri, completamente al naturale. Ora che è una donna nuova, serena, in pace con se stessa: non ha problemi a farsi vedere senza eyeliner e coi capelli in disordine, non perfettamente messi in piega. E ai suoi follower si è mostrata esattamente così, donando loro la parte di sé più autentica e genuina. Si è mostrata come un'amica, immersa nella quotidianità di una giornata domestica trascorsa tra le mura di casa e ha fatto loro un regalo: un'anteprima del nuovo singolo. In una diretta Instagram a sorpresa, infatti, ha fatto ascoltare alcune note del brano che tutti aspettano, lo ha canticchiato a voce bassissima, sorridendo: Easy on me uscirà il 15 ottobre e i fan non vedono l'ora. Questo assaggio non ha fatto altro che aumentare la curiosità, ma ha anche cementato ancora di più un affetto che negli anni, anche quelli di silenzio della cantante, è rimasto immutato.