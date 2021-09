Adele in forma smagliante: con l’abito d’alta moda presenta al mondo il fidanzato Adele non è solita condividere la sua vita privata sui social, ma stavolta ha fatto un’eccezione. Con una foto, in cui sfoggia un elegantissimo look d cerimonia, ha ufficializzato la relazione con l’agente sportivo Rich Paul.

A cura di Giusy Dente

Adele in Schiaparelli Haute Couture

La trasformazione fisica di Adele è andata di pari passo con una svolta di stile che è diventata sempre più evidente col passare del tempo. La cantante ha perso circa 40 chili dal 2019 a oggi, un risultato che è stato possibile grazie a un regime alimentare controllato (nel suo caso la dieta Sirt) e alla costante attività fisica praticata con l'aiuto di un personal trainer. Nelle occasioni pubbliche il suo abbigliamento è apparso sempre più ricercato e trendy, ha mano mano abbandonato i vestiti ampi e le gonne larghe che era solita indossare. La primissima volta è stato in occasione del Saturday Night Live, quando ha sfoggiato un total look black composto da pantaloni aderenti e giacca di Brock Collection. L'ultima, invece, è stata in occasione del matrimonio di una coppia di amici. Ha condiviso il look glamour ed elegante scelto per la giornata e con l'occasione ha anche ufficializzato la sua nuova relazione.

Adele regina di eleganza

Questa estate si erano fatte insistenti le voci di un possibile fidanzamento di Adele con un personaggio molto noto nel mondo sportivo. La cantante era stata avvistata spesso alle finali NBA, ma non era mai giunta alcuna conferma in merito a una relazione con l'agente sportivo Rich Paul (colui che gestisce anche gli affari di Lebron James). La conferma è però arrivata proprio in queste ore, dalla diretta interessata, attraverso una foto messa su Instagram. Lo scatto risale a un matrimonio a cui la 33enne ha preso parte, accompagnata proprio da Paul: le nozze del cestista statunitense Anthony Davis, che ha sposato la fidanzata Marlen P. Il cuoricino aggiunto allo scatto in cui appaiono teneramente abbracciati è inequivocabile.

Adele in Schiaparelli Haute Couture

Adele per rendere nota la sua nuova relazione (dopo il matrimonio naufragato con Simon Konecki) ha puntato su un outfit black&white, classico intramontabile per eccellenza. Il lungo abito custom a colonna è stato realizzato appositamente per lei da Daniel Roseberry: è una creazione di Schiaparelli Haute Couture, un modello in crepe di lana che enfatizza la silhouette della cantante.

Adele in Schiaparelli Haute Couture

Il dettaglio che balza immediatamente all'occhio sono le ampie maniche drappeggiate in taffetà di seta arricciate come fossero rose all'altezza dei seni: il morbido effetto finale è simile a quello di una nuvola che la avvolge alle sue spalle. A completare il look dei vistosi orecchini pendenti in oro e perle, capelli raccolti in uno chignon e l'immancabile trucco cat eye che l'ha resa famosa sin dall'inizio. Paul ha riportato l'amore nella vita della cantante: chissà che così non trovi lo slancio definitivo per pubblicare l'album che i suoi fan aspettano da tempo. Che dunque sia vicino il giorno del suo ritorno sulle scene musicali, come si vocifera da un po'?