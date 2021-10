Il ritorno di Adele: conquista la doppia copertina di Vogue e posa come una diva in corsetto Un nuovo amore, un nuovo look, un nuovo album in arrivo. Adele è tornata sulle scene in grande stile e ha conquistato un altro record: una doppia copertina di Vogue. A novembre sarà in edicola sia nell’edizione americana che in quella inglese, svelando i momenti più cupi del suo divorzio. Ma ora è radiosa: eccola con i capelli lunghi e l’abito scollato.

A cura di Beatrice Manca

Adele sta tornando: ha annunciato l'arrivo di un nuovo album, 30, e di un nuovo singolo, Easy On Me. Con un teaser trailer di pochi secondi ha mandato in estasi i fan, che hanno già iniziato il conto alla rovescia: il nuovo video uscirà il 15 ottobre. Se non bastassero i record musicali, Adele ha appena conquistato un primato storico: ha conquistato simultaneamente due copertine di Vogue, l'edizione americana e quella inglese. A novembre le edicole vedranno la diva del pop in tutto il suo splendore: corsetto e capelli lunghissimi in una, abito da principessa verde nell'altra. La "nuova" Adele, con un divorzio alle spalle e il terzo album in arrivo, è più bella e sicura che mai.

Adele posa in corsetto per British Vogue

Anche se l'occhio del pubblico si è concentrato prevalentemente sulla sua perdita di peso, il cambiamento di Adele in questi anni è stato molto più profondo: lontana dai social e dai paparazzi ha lavorato su se stessa, si è lasciata alle spalle una relazione finita e ha creato nuova musica. Ora ha una nuova relazione e ha presentato il suo nuovo fidanzato al mondo in grande stile, posando con un abito Schiaparelli. Bella, felice, sicura di sé: ora conquista un record storico nel mondo della moda, ottenendo contemporaneamente due delle copertine patinate più prestigiose al mondo: Vogue America e British Vogue. La copertina inglese coglie questo spirito e titola: "Un nuovo amore, un nuovo look".

Adele posa per Vogue, foto dall’account Instagram @adele

La copertina di British Vogue è stata realizzata da un fotografo d'eccezione: Steven Maisel. Il look di Adele, scelto dal direttore Edward Enninful in persona, è da vera diva: i capelli biondi sono pettinati in vaporose onde retrò che le ricadono sul petto, evidenziando la profonda scollatura dell'abito bustier giallo firmato Vivienne Westwood, Il vestito, con le spalline calate, è impreziosito da una spilla Tiffany&Co. su un lato. Un dettaglio però non è mai cambiato: l'eyeliner marcato sugli occhi, molto anni Cinquanta. In un'altra versione della copertina la vediamo con un abito dorato firmato Dior, e all'interno del servizio indossa sensuali abiti bustier di Dolce&Gabbana.

Per l'edizione americana invece Adele ha indossato un abito verde speranza con una sontuosa gonna, mentre guarda l'orizzonte con i capelli tirati indietro in uno chignon. Nell'intervista la popstar parla apertamente dei suoi problemi con l'ansia e dell'anno difficile che si lascia alle spalle, tra la pandemia e il divorzio, che ha segnato duramente anche il figlio Angelo. I fan sanno che nessuna come lei sa trasformare il dolore in arte: nell'attesa della sua musica ci basta guardarla per capire che ormai il peggio è alle spalle.