Zendaya con l’abito ragnatela e la maschera sul volto: il look mozzafiato è un omaggio a Spiderman Zendaya e Tom Holland hanno sfilato insieme sul red carpet per la premiere di Spider-Man: No Way Home. L’attrice si è affidata a una Maison italiana per brillare.

A cura di Beatrice Manca

Zendaya è ufficialmente la regina del red carpet e riesce a superarsi a ogni apparizione. Nulla è troppo stravagante indossato da lei, neppure un abito con la colonna vertebrale incorporata come quello sfoggiato alla cerimonia del Pallone D'Oro. Per la premiere di Los Angeles del film Spider-Man: No Way Home ha scelto di fare un omaggio al supereroe dei fumetti con un abito leggerissimo e trasparente come una ragnatela avvolta intorno al corpo. Ha sfilato sul red carpet insieme a Tom Holland (con cui ormai fa coppia fissa) portando una maschera nera sul volto, da vera Spider Woman!

L'abito-ragnatela di Zendaya

Zendaya ha percorso il red carpet della premiere di Los Angeles con un look mozzafiato: un vestito scivolato effetto nude con scollatura profonda e maxi spacco laterale, su cui si intrecciavano ricami neri e lustrini a creare un disegno di ragnatele. L'abito, sensuale e originale, è stato creato per lei dalla Maison Valentino: l'attrice è musa e amica del designer Piccioli, che la scorsa estate ha anche organizzato una cena in suo onore.

Zendaya in custom Valentino

Zendaya mascherata sul red carpet

Per completare il look l'attrice ha scelto un paio di scarpe con il tacco nere scintillanti e ha cambiato acconciatura: ora porta le treccine in stile afro "cucite" sulla testa e lunghe fino alla metà della schiena. Per il debutto sul red carpet ha scelto di "trasformarsi" in una supereroina indossando una mascherina nera sugli occhi che, una volta tolta, rivelava un trucco grafico sui toni del viola e del nero. Zendaya è stata eletta Fashion Icon del 2021 e a ogni red carpet lo conferma: a soli 25 anni è già una leggenda del red carpet.