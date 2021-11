Zendaya ha la “colonna vertebrale” cucita sull’abito: la moda del futuro è anatomica Alla premiazione del Pallone d’Oro era presente anche l’attrice Zendaya, che ha stupito tutti con un abito con le vertebre incorporate.

A cura di Beatrice Manca

A soli 25 anni Zendaya è già un'icona di stile. Non è un modo di dire: l'attrice di Dune e Euphoria ha ricevuto il Fashion Awards 2021 per i suoi leggendari red carpet, capaci di passare da look "mannish" a abiti scultura, come il vestito bianco firmato Rick Owens. Nella motivazione che accompagnava il premio il Council of Fashion faceva riferimento proprio alla sua innata capacità di sperimentare e calcolare ogni azzardo. La prova? L'abito sfoggiato a Parigi, per la serata di premiazione del Pallone d'Oro. Visto di fronte sembrava un semplice abito nero lungo fino ai piedi, ma sulla schiena rivelava una decorazione dorata molto particolare, che simulava le vertebre della spina dorsale.

L'abito con le vertebre dorate di Zendaya

L'attrice di Dune partecipava al famoso premio calcistico insieme al collega Tom Holland, con cui ormai fa ufficialmente coppia fissa. Per l'occasione Zendaya ha stupito tutti con un abito veramente particolare, un vestito lungo con le maniche a tre quarti e una profonda scollatura sulla schiena. Mail punto forte del vestito erano i dettagli gioiello sulla parte posteriore, che simulavano la colonna vertebrale. Si tratta di una creazione vintage di Roberto Cavalli, la casa del lusso ora guidata da Fausto Puglisi. Per completare il look l'attrice ha scelto degli orecchini maxi dorati, che riprendevano i dettagli dell'abito.

Zendaya in Roberto Cavalli vintage

Dal seno alle dita, la moda si ispira all'anatomia

Ma Zendaya non è l'unica ad aver sfoggiato un abito così insolito: ricordate il top scultura di Chiara Ferragni con il seno d'oro? In quel caso si trattava di una creazione della Maison Schiaparelli, che ha lanciato diverse collezioni che rielaborano le parti del corpo. Tra gli accessori cult del brand ci sono anche le scarpe con le dita dei piedi e le maschere d'oro, come quella indossata da Cardi B agli Mtv Ama's.

Zendaya con l’abito surrealista di Roberto Cavalli

Tra le tendenze più inaspettate dell'ultima stagione ci sono proprio gli abiti ispirati all'anatomia umana, a metà tra il surrealismo e una nuova concezione del nudo, del corpo e della sensualità. Chi meglio di Zendaya poteva interpretare questo nuovo movimento con tanta eleganza?