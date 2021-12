Zendaya, primo red carpet di coppia con Tom Holland: sfila con abito giacca e collant scintillanti Zendaya ha debuttato sul red carpet con il fidanzato Tom Holland: i due hanno preso parte al photocall del film Spider-Man: No Way Home, apparendo innamorati e affiatati. Per l’occasione l’attrice ha osato con un look scintillante con abito giacca e collant coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Zendaya e Tom Holland si sono fidanzati dopo essere diventati protagonisti di Spider-Man: No Way Home, hanno confermato di avere una relazione qualche settimana fa. Certo, sono stati messi "alle strette" da alcune foto paparazzate tra le strade americane, ma è chiaro che ad oggi non potrebbero essere più innamorati. Nelle ultime ore hanno partecipato per la prima volta a un evento ufficiale in qualità di coppia: hanno preso parte al photocall londinese del film di cui sono protagonisti, apparendo affiatati, uniti e soprattutto glamour. A spopolare è stata soprattutto la giovane attrice, che, dopo l'abito con la colonna vertebralee scultura, questa volta ha osato con un look decisamene scintillante.

Il look griffato di Zendaya

Il rapporto tra Zendaya e Tom Holland non è solo di natura professionale, i due si sono innamorati sul set di Spider-Man e ora non riescono a stare separati neppure per qualche ora. Lo hanno dimostrato al photocall del film, sul cui red carpet non riuscivano a staccarsi gli occhi di dosso. È stata però l'attrice ad attirare tutti i riflettori su di lei, apparendo super glamour con un look griffato. Ha puntato sull'esuberanza di Alexander McQueen, sfoggiando un completo scintillante della collezione Primavera/Estate 2022. Ha abbinato un abito giacca grigio, un modello a doppio petto impreziosito da una serie di decorazioni di cristallo su spalle e petto, a un paio di collant neri coordinati, ovvero decorati con le stesse paillettes silver.

Zendaya in Alexander McQueen

Il significato simbolico dei collant tempestati di cristalli

Per gli appassionati di moda i collant di diamanti "incorporati" alle scarpe col tacco non sono una novità: la direttrice creativa di Alexander McQueen, Sarah Burton, li aveva presentati sulla passerella della collezione S/S 2022, spiegando che per realizzarli si era ispirata al mutevole cielo londinese. Il loro significato simbolico? Di fronte dei dettagli tanto scintillanti, neppure le nuvole e la pioggia riuscirebbero a oscurare la donna potente che li indossa. Chi meglio di Zendaya può ricoprire meglio questo ruolo? Ad aggiungere un tocco dark all'outfit di diamanti sono stati gli orecchini, dei pendenti argentati a forma di ragnatela. Insomma, per l'ennesima volta l'attrice ha dato prova di essere un'indiscussa icona fashion a livello internazionale.