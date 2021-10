Zendaya col corpetto d’oro “imita” Chiara Ferragni: il suo abito è un’opera d’arte Zendaya è stata tra le star che hanno preso parte al Women in Film’s Annual Award e per l’occasione ha sfoggiato un look glamour e d’impatto. Ha “imitato” Chiara Ferragni con un corpetto scultura in total gold: sapete perché può essere considerato un’opera d’arte?

A cura di Valeria Paglionico

Zendaya è una delle donne più glamour del mondo dello spettacolo e lo sta dimostrando a ogni apparizione pubblica. All'ultimo Festival del Cinema di Venezia ha letteralmente spopolato tra giacche over e abiti del colore must dell'anno, ora è tornata a calcare un red carpet e lo ha fatto in gran stile. L'attrice 25enne ha partecipato alla cerimonia dei Women in Film's Annual Award che si è tenuta ieri al The Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles e per l'occasione ha puntato tutto su un look spettacolare che sembra essere un'opera d'arte. L'unico piccolo "inconveniente"? Ha "rubato" l'idea a Chiara Ferragni.

Il look di Zendaya dal dettaglio gold

Il Women in Film's Annual Award è uno degli eventi americani più ambiti dell'anno ed è per questo che Zendaya ne ha approfittato per sfoggiare un look spettacolare e d'impatto. L'attrice ha calcato il red carpet con un sinuoso tubino grigio smanicato e con la gonna al ginocchio, arricchito da un corpetto scultura rigido in total gold. Si tratta di un esclusivo capo della collezione Primavera/Estate 2022 di Loewe considerato una vera e propria opera d'arte. Non sorprende, dunque, che le foto di Zendaya in versione "regina" stiano facendo il giro dei social, incantando i fashion addicted più incalliti.

Zendaya in Loewe

Perché l'abito di Zendaya è un'opera d'arte

Chi prima di Zendaya ha provato a lanciare il trend degli accessori d'oro? Chiara Ferragni, che di recente ha spopolato prima con i capezzoli gold, poi con le coppe scultura in pieno stile Iron Man. Nel suo caso si tratta di accessori firmati dalla Maison Schiaparelli, ma la cosa che in pochi sanno è che gli abiti con il seno stanno spopolando da diverse stagioni, tanto che anche il direttore creativo di Loewe, Jonathan Anderson ha avuto un'idea molto simile per le sue ultime creazioni. Si è ispirato al mondo"isterico" del pittore del XVI secolo Pontormo e ha dato vita ad abiti scultorei che evocano gli eroi dei manga. Insomma, i suoi look sono vere e proprie opere d'arte che celebrano l'esagerazione, l'asimmetria e la scultura "distorta".

Leggi anche Chiara Ferragni in verde al Teatro dell'Opera