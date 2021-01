La vita di Gigi Hadid e Zayn Malik è cambiata in modo drastico da qualche mese a questa parte: dopo anni di tira e molla, si sono resi conto del fatto che il loro amore riusciva a superare ogni limite e hanno deciso di mettere su famiglia. Se in un primo momento hanno preferito godersi questa gioia lontano dai riflettori, basti pensare al fatto che la modella si è lasciata immortalare col pancione per la prima volta solo a gravidanza inoltrata, ora non riescono a contenere la loro felicità e si mostrano in versione genitori ogni volta che possono. Il volto della piccola non è mai stato mostrato sui social, di lei si sa solo che vanta un armadio iper griffato, ma di recente si è scoperto anche il suo nome, ovvero Khali, che in italiano significa "regina". Se la mamma top si è limitata a scriverlo sul profilo Instagram della nota top, il papà ha fatto qualcosa di più speciale: imprimerlo sulla pelle

Il significato del nuovo tatuaggio di Zayn Malik

Abbiamo sempre parlato di Gigi Hadid in versione mamma, mostrando le sue foto col pancione, descrivendo i look comodi sfoggiati dopo il parto o la dieta che ha seguito durante la gravidanza, ma spesso dimentichiamo che anche la vita di Zayn Malik è cambiata radicalmente a partire dallo scorso settembre. A 25 anni l'ex degli One Direction è diventato papà e, sebbene abbia sempre ricoperto i panni del "bello e dannato", ora è più dolce e amorevole che mai. Di recente, infatti, sui social ha messo in mostra un nuovo tatuaggio impresso nella parte interna del polso e i più attenti hanno notato che nasconde un significato tenerissimo. Si tratta di una scritta in arabo realizzata con dell'inchiostro indelebile rosso che tradotta significa Khai, ovvero il nome della figlia. Esiste forse un modo più dolce per portare sempre con lui la piccola?

in foto: La foto con cui ha annunciato la nascita della bimba

Gli indizi che rivelavano il nome della bambina

Qualche giorno fa è stato scoperto il nome "segreto" della figlia di Gigi Hadid ma, a dispetto di quanto si pensasse, la modella non aveva alcuna intenzione di tenerlo nascosto, tanto da averlo scritto sul profilo social fin dalla sua nascita. L'unico piccolo "inconveniente" è che nessuno si era accorto di quel cambiamento nella biografia, dove in primo piano c'è sempre stata la definizione "Mamma di Khai" (almeno a partire dallo scorso settembre). Stessa cosa vale per Zayn Malik, che sfoggia il nuovo tatuaggio arabo già da diverse settimane, per la precisione dal periodo natalizio. Solo nelle ultime ore, però, i fan hanno approfondito sul suo significato, scoprendo il dettaglio dolcissimo. Insomma, era già da tempo che la coppia condivideva indizi inequivocabili che rivelavano il nome della piccola, peccato solo che gli utenti dei social non siano stati abbastanza attenti.