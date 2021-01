Gigi Hadid è diventata mamma lo scorso settembre, ha messo al mondo la figlia nata dalla relazione con il fidanzato Zayn Malik e, anche se in un primo momento aveva preferito tenere la gravidanza nascosta, ora non potrebbe essere più felice. Certo, non ha mai mostrato il viso della piccola, né tantomeno ha rivelato il suo nome, ma sui social ormai dà spazio solo a lei e ai suoi "baby look" griffatissimi. La cosa che in molti hanno notato è che la modella ha rivoluzionato in modo drastico il suo armadio da quando ha partorito. Sebbene sia tornata in splendida forma a pochissime settimane dalla nascita della figlia, ha detto addio a tubini aderenti, gonne e tacchi, preferendo la comodità. Oggi veste quasi esclusivamente oversize ed è sempre più glamour che mai.

Il cappotto low-cost di Gigi Hadid

Sono lontani i tempi in cui Gigi Hadid calcava le passerelle internazionali, oggi si dedica quasi al 100% alla sua prima figlia. Di recente è stata immortalata tra le strade di New York mentre si concedeva una passeggiata con la piccola ma, al di là del passeggino, ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato il suo look oversize. La modella ha infatti indossato un maxi cappotto a stampa tartan sui toni del marrone e nero, per la precisione si tratta di un modello firmato Mango che sul sito ufficiale del brand viene venduto a 89,99 sterline, ovvero circa 99 euro. Per completare il tutto ha scelto un cappello alla pescatore in camoscio color tabacco con la pelliccia bianca all'interno, un pantalone panna e un paio di stivali di camoscio sempre tabacco con il tacco basso e largo. A renderla praticamente irriconoscibile, la mascherina anti-Covid e un paio di occhiali da sole da gatta con la montatura avorio.

in foto: Il cappotto di Mango

Gigi Hadid, la rivoluzione di stile dopo il parto

Siamo sempre stati abituati a vedere Gigi Hadid glamour e sofisticata sulle passerelle internazionali e sui red carpet più ambiti ma, da quando è diventata mamma, la sua vita è cambiata in modo drastico. Sebbene sia tornata a lavorare, non ha ricominciato anche a sfilare e, complice la pandemia, per il momento preferisce dedicarsi il più possibile alla piccola piuttosto che girare il mondo tra eventi e show.

in foto: Il look oversize di Gigi Hadid

Non ha perso l'innata passione per la moda ma il suo stile appare decisamente rivoluzionato. La modella ha detto addio a tacchi a spillo, minidress aderenti, paillettes, maxi scollature, ora preferisce la comodità tra tute sportive, stivali bassi con la pelliccia, t-shirt, cappotti over e pantaloni casual. Insomma, la top ha "ridimensionato" il suo armadio, rendendolo a prova di mamma. In quante si sono ritrovate nella sua stessa situazione dopo la nascita di un figlio?