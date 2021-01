Gigi Hadid è diventata mamma, lo scorso settembre ha messo al mondo la sua prima figlia nata dalla relazione con il fidanzato Zayn Malik e da allora la sua vita è cambiata in modo drastico. Si è trasferita in una nuova casa con arredamenti pop e una stanza dedicata alla piccola e, sebbene sia tornata a lavorare, è fermamente convinta del fatto essere un genitore modello sia la sfida più difficile che si possa affrontare. Nonostante la maternità, non ha dimenticato la sua passione per la moda e, complici i regali che le vengono fatti dalle più grandi Maison fashion, che l'hanno omaggiata con tutine e abitini baby griffati, sta provando a trasmetterla alla bimba fin dai primi mesi. In occasione del compleanno di nonna Yolanda Hadid, ad esempio, non ha potuto fare a meno di scegliere per lei un look di lusso.

Il look per il compleanno di Yolanda Hadid

L'11 gennaio è il compleanno di Yolanda Hadid, la mamma della modella compie 57 anni ma, nonostante l'età che avanza, continua a essere splendida. Questo è il suo primo compleanno da nonna e non ha potuto fare a meno di passarlo con le figlie e con la nipotina neonata. Essendo un evento davvero speciale, Gigi ha deciso di far sfoggiare alla piccola un look sofisticato e griffato. Ha puntato tutto su un completino firmato Fendi con camicetta bianca con colletto Peter Pan, body e cardigan abbinati, decorati con l'iconico logo con la doppia F e dei quadri in bianco e arancione. Le mamme che desiderano far indossare alle figlie un outfit simile, però, rimarranno deluse nel sapere che non è possibile acquistarlo, si tratta infatti di un capo personalizzato per la figlia della Hadid da Silvia Venturini in persona.

I regali di lusso ricevuti dalla "baby Hadid"

La primogenita di Gigi e Zayn non ha neppure 4 mesi ma, nonostante la tenerissima età, è già abituata ai regali di lusso. Fin dalla nascita ha ricevuto innumerevoli tutine griffate, da quella inviatale da Donatella Versace a quella in stile orsetto di Moschino, mentre la "zietta" Taylor Swift ha preferito puntare su una preziosa coperta di seta in total pink. Insomma, anche se nessuno ha ancora visto il suo viso, la bimba sembra essere destinata al mondo della moda. Del resto, con due genitori che sono icone di bellezza e di stile, poteva mai essere diversamente? Chissà, forse un giorno si realizzerà il sogno dei Ferragnez e la baby Hadid si fidanzerà con Leone: di sicuro sarebbe l'unione più stilosa della storia.