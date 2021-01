Gigi Hadid e il cantante Zayn Malik lo scorso 24 settembre sono diventati genitori per la prima volta: la super modella ha dato alla luce una bambina. La scoperta della gravidanza è stata una grande gioia, ma anche una sorpresa, appresa quando era nel pieno delle sfilate della fashion week di febbraio. Non è stato facile, dunque, prendere parte a un evento così importante conciliandolo con i primi disturbi della gravidanza, per esempio le nausee, ma è stata bravissima a non far trapelare alcun malessere. La stessa notizia della dolce attesa è giunta molto tempo dopo, non subito. La modella ha confermato la notizia, che circolava da un po', quando era già incinta di circa quattro mesi. Il massimo riserbo è stato mantenuto in merito al nome della piccola, che era rimasto sconosciuto fino a oggi.

Come si chiama la figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik

Gigi Hadid e Zayn Malik si sono goduti i primi mesi da genitori nell'intimità familiare. Hanno pubblicato pochissime foto sui social, nonostante ci fosse una comprensibile curiosità da parte dei fan di vedere la loro bambina. Non ne hanno mai mostrato il volto, né hanno mai risposto all'insistente domanda in merito al nome della piccola. Dalla notizia della gravidanza in poi, non era ancora stato svelato. Per rivelarlo la super modella ha scelto un modo molto semplice: ha aggiornato la sua biografia su Instagram. Lì adesso si legge, semplicemente: "Mamma di Khai".

Cosa significa il nome Khai

Dunque è questo il nome della figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik: Khai. Il nome dovrebbe avere origini arabe e tradursi in "prescelta, regale, incoronata", ma potrebbe anche essere un omaggio alla nonna paterna di Gigi che si chiamava Khairiah. Tra l'altro il cognome di Zayn (Malik) significa proprio "re", quindi il nome completo della piccola Khai Malik sarebbe "regina incoronata". La curiosità dei fan finalmente è stata soddisfatta: da mesi chiedevano di sapere il nome della bambina e si erano lanciati anche in diverse ipotesi. La piccola intanto era stata affettuosamente ribattezzata Zigi, dall'unione dei nomi dei genitori. Adesso però potranno riferirsi a lei col nome scelto dalla coppia, che è anche un augurio di prosperità.