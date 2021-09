Emma Marrone a X-Factor 2021, debutto griffato: per la prima puntata indossa la giacca con le catene È partita l’edizione 2021 di X-Factor ed Emma Marrone è ancora una volta tra i giudici. Per il debutto non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile, presentandosi sul palco con un completo griffato e glamour: ecco tutti i dettagli del suo look.

A cura di Valeria Paglionico

È partita l'edizione 2021 di X-Factor, ieri sera è andata in onda su Sky (ed eccezionalmente anche su TV8) la prima puntata dedicata alle Audizioni ed è stata un successo. Le novità di quest'anno sono molte, dall'eliminazione delle categorie alla new entry Ludovico Tersigni che ha preso il posto di Alessandro Cattelan nei panni di presentatore. I giudici, però, sono rimasti gli stessi e, come ormai da tradizione, si sono sfidati a colpi di stile sul palco. Se il nuovo "padrone di casa" ha puntato su un rivoluzionario look casual, Emma Marrone non ha rinunciato alla sua passione per le griffe: ecco tutti i dettagli del suo outfit di lusso.

Emma Marrone, il look per la prima puntata di X-Factor 2021

Lo scorso anno Emma Marrone a X-Factor aveva sfoggiato sempre dei look glamour e iper griffati e, a giudicare dal completo indossato nella prima puntata di questa nuova edizione, nel 2021 non sarà da meno. Per il debutto ha infatti puntato sullo stile di Louis Vuitton, Maison che sta firmando molti dei suoi outfit negli ultimi tempi. Ha abbinato un bomber crop decorato con righe e motivo chain multicolor a dei pantaloni a vita alta in jersey tecnico, un modello in denim rifinito con una riga laterale in raso rosso sulla quale è in evidenza l'iconico logo LV. Per completare il tutto ha scelto un top corto nero con le spalline elastiche, regolabili e incrociate sulla schiena.

I capi Louis Vuitton indossati da Emma Marrone a X–Factor 2021

I gioielli preziosi di Emma Marrone

Nel look di Emma a X-Factor 2021 potevano mai mancare i dettagli preziosi? Assolutamente no e, così come nelle precedenti edizioni del talent, ha scelto dei gioielli grossi e appariscenti, dagli anelli decorati con le pietre preziose di Delfina Delettrez (solo il Dots Ring, ovvero quello aperto e con i micro diamanti, costa 6.900 euro) ai maxi cerchi dorati, fino ad arrivare alla collana doppia e rigida total gold. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha detto no alle pieghe sciolte e fluenti, oprando per un raccolti tiratissimo che ha messo in risalto il trucco dai colori naturali arricchito da un tocco di rossetto rosso leggermente più marcato.