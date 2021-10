X-Factor 2021, partono i Live: Emma Marrone sorprende in nero con le maniche di piume Giovedì 28 ottobre sono partiti i Live dell’edizione 2021 di X-Factor e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Emma Marrone, l’unica donna tra i giudici. La cantante è apparsa sul palco con un look total black tutt’altro che banale: a contraddistinguerlo, delle originali maniche tempestate di piume.

A cura di Valeria Paglionico

X-Factor 2021 è arrivato a una fase importante, quella dei tanto attesi Live trasmessi ogni giovedì sera in diretta su Sky. Ieri sera è andata in onda la prima puntata e, sebbene non preveda eliminazioni, è stata ugualmente seguitissima. Al di là dei cantanti in gara che hanno mostrato sul palco il loro talento, ad attirare i riflettori è stata Emma Marrone, l'unico giudice donna di questa edizione del talent. La cantante salentina innanzitutto si è schierata sul DDL Zan, definendo i recenti eventi politici una "bruttissima pagina della storia", poi ha anche lasciato tutti senza parole con il suo look da dark lady piumata.

Emma Marrone veste Gucci a X-Factor 2021

Dopo aver spaziato tra giacche crop a motivo chains e audaci chemisier leopardate, per i Live di X-Factor Emma Marrone ha dato spazio a qualcosa di elegante e sofisticato, anche se non ha rinunciato all'originalità. A vestirla è stata la Maison Gucci, brand a cui la cantante è particolarmente legata, basti pensare al fatto che il direttore creativo Alessandro Michele le ha personalmente inviato un invito per l'esclusiva sfilata che si terrà il prossimo novembre a Hollywood. Probabilmente l'intero guardaroba pensato per il palco del talent sarà firmato dalla griffe fiorentina, al momento la cosa certa è che per il debutto dei Live Emma è stata trasformata in una sensualissima dark lady.

Gucci, collezione Resort 2022

Il look da dark lady per i primi Live

Cosa ha indossato? Un look total black della collezione Resort 2022 di Gucci tutt'altro che banale. Emma è apparsa sul palco in una versione iper femminile con indosso un abito sottoveste con la gonna alla caviglia, le spalline sottilissimi e dei dettagli di pizzo sulla scollatura generosa. A completare il tutto, un paio di Mary Jane con il tacco a spillo e una collana preziosa in oro bianco e smeraldo. L'accessorio che ha fatto la differenza? Delle originali maniche di piume in pieno stile yeti. La salentina ha poi tenuto i capelli sciolti con le onde, mentre in fatto di make-up ha puntato su dei toni estremamente naturali.