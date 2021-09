Emma Marrone a X-Factor, la seconda puntata è con camicia animalier e zeppe anni ’70 Ieri sera è andata in onda la seconda puntata delle Audition di X-Factor e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Emma Marrone. La cantante, che per il secondo anno ricopre i panni del giudice, si è presentata sul palco in versione anni ’70 con maxi camicia tigrata e zeppe.

A cura di Valeria Paglionico

È partita una nuova edizione di X-Factor, il talent show di Sky Uno che va alla ricerca di artisti dalle doti canore fuori dal comune, e quest'anno è contraddistinta da diverse novità, dall'addio alle squadre divise per genere al conduttore Ludovico Tersigni che ha preso il posto del "leggendario" Alessandro Cattelan. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata delle Audition e ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Emma Marrone, che per il secondo anno consecutivo ricopre il ruolo del giudice. La cantante ha dato il meglio di lei in fatto di stile, presentandosi sul palco in un'inedita versione anni '70.

Il look di Emma Marrone per la seconda puntata di X-Factor

La scorsa settimana Emma aveva spopolato con la giacca crop stampata e i pantaloni over, mentre questa volta ha scelto qualcosa di più femminile e grintoso, mettendo le gambe in mostra con una maxi camicia usata come vestito. La cantante si è presentata sul palco in un'inedita versione anni '70 con una chemisier tigrata in verde militare e nero, un modello con le maniche ampie e a palloncino e la silhouette oversize. Ha segnato il punto vita con una cintura borchiata in pelle nera firmata Philosophy di Lorenzo Serafini, accessorio che ha aggiunto un ulteriore tocco rock all'outfit.

Emma Marrone, il look per la seconda puntata di X–Factor

Emma Marrone segue il trend degli stivali con la zeppa

La vera "chicca" però sono state le scarpe, un paio di stivaletti di pelle firmati Versace con maxi tacco quadrato e zeppa, modello in pieno stile anni '70 destinato a diventare uno dei must-have di stagione (prima della cantante, ad esempio, a sfoggiarli era stata Arisa). A rendere il look ancora più vintage è stato un trucco con una linea di eye-liner molto marcata, messa in risalto da uno chignon tiratissimo e alto. Insomma, ancora una volta la Marrone si è riconfermata una vera e propria icona di stile, a questo punto non resta che chiedersi cosa indosserà durante la prossima puntata del talent.