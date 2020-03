Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la prima da quando l'Italia è stata bloccata dall'emergenza Coronavirus. Il presentatore Alfonso Signorini ha scelto di non partire alla volta di Roma e di rimanere negli studi Mediaset di Milano a presentare il reality, facendo così il possibile per ridurre il rischio contagio e, allo stesso tempo, per intrattenere il pubblico in un momento tanto difficile. Wanda Nara, invece, ha deciso di rinunciare all'impegno lavorativo, visto che spostarsi da Parigi, città in cui vive con il marito Mauro Icardi, non sarebbe stato prudente in questo periodo.

Nonostante ciò, ha voluto salutare i fan che si aspettavano di vederla su Canale 5 e lo ha fatto sui social, dove ha condiviso alcune Stories direttamente dalla sua camera da letto con tanto di hashtag #IoRestoAcasa. La showgirl argentina ha esortato i followers a seguire il suo esempio, spiegando di aver rinunciato a molti impegni professionali proprio per combattere il virus. Ha inoltre detto temporaneamente addio agli stivali preziosi, agli accessori da centinaia di euro e agli abiti di paillettes e non ha avuto paura di mostrarsi in una versione casalinga. Nel videoselfie è apparsa con indosso una semplice t-shirt bianca con lo scollo a V, i capelli legati in un mezzo raccolto e il viso senza neppure un filo di trucco. Nonostante abbia rinunciato a rossetto, eye-liner e ombretto, è sempre bellissima. Ci sono però dei piccoli dettagli di cui non ha potuto fare a meno, ovvero la manicure curatissima in total black e i bracciali preziosi da cui non si separa mai. La speranza di Wanda? Che presto quest'incubo finirà, così che tutti possano tornare alla normalità.