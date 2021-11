Vanessa Incontrada a Zelig col tubino di pizzo: il look è total black, ma con labbra rosso fuoco Nella seconda puntata di Zelig Vanessa Incontrada ha scelto un look total black. Sulle labbra rossetto rosso, colore simbolo della Giornata contro la violenza sulla donne.

Vanessa Incontrada, seconda puntata di Zelig

Coppia che vince non si cambia e rivedere sul palco di Zelig Vanessa Incontrada e Claudio Bisio è stato per gli affezionati spettatori del programma un felicissimo salto indietro nel tempo. I due conduttori, infatti, sono stati al timone di alcune delle edizioni più fortunate dello show, dal 2004 al 2010. Il loro affiatamento e la loro ironia li hanno sempre resi amatissimi e lo hanno confermato di nuovo in questa 19esima edizione. Le puntate attualmente in corso intendono festeggiare il venticinquennale dalla prima trasmissione. L'energia di Vanessa Incontrada e il suo fascino, sono rimasti immutati nel tempo.

Vanessa Incontrada torna a Zelig

Per Vanessa Incontrada è una sorta di ritorno alle origini: la conduttrice spagnola è al timone delle tre puntate speciali di Zelig, assieme al collega nonché amico di vecchia data Claudio Bisio. Sul palco l'ex modella porta un'energia e una ventata di freschezza: l'ironia e la simpatia sono tra le doti che l'hanno resa una delle protagoniste indiscusse della televisione italiana, uno dei volti più amati.

Vanessa Incontrada, puntata di Zelig del 25 novembre

Ed è anche una donna che non delude mai in fatto di stile. Per il debutto a Zelig aveva puntato su un capo intramontabile: un tubino nero di raso con gonna al ginocchio, aderente, con spalline larghe e ampia scollatura. Sembra che abbia una predilezione per questo genere di abiti, sfoggiati in molte altre occasioni, in diversi colori e modelli (compreso il rosso fuoco). Quello indossato nella seconda puntata del programma è anch'esso un tubino total black, ma in pizzo, con maniche lunghe trasparenti e scollatura generosa. Lo ha abbinato a elegantissime decollété nere con tacco a spillo. Unico accessorio: orecchini pendenti.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a Zelig

Vanessa Incontrada dalla parte delle donne

Unico tocco di colore nel look di Vanessa Incontrada nella puntata del 25 novembre è stato il rosso sulle labbra, colore non casuale visto che era la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La puntata è stata aperta proprio dalla conduttrice, che ha invitato le donne ad avere la forza di chiedere aiuto e di denunciare i loro aggressori. Alle sue spalle, il numero nazionale gratuito attivato dal Dipartimento per le pari opportunità e collegato alla rete dei centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale, il 1522.

Il rosso è il colore simbolo della giornata dal 2009, quando l'artista messicana Elina Chauvet realizzò l'installazione Zapatos Rojos: il suo atto di denuncia contro i femminicidi e ogni forma di violenza sulle donne furono decine di scarpe rosse posizionate davanti al consolato messicano a El Paso (in Texas) in ricordo delle vittime. Di rosso era vestita anche la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti, quando ha discusso la mozione contro la violenza sulle donne. Data la sensibilità di Vanessa Incontrada e la sua vicinanza alle donne, sul tema della violenza e non solo (basti pensare a quanto si è esposta sulla questione body shaming), non poteva mancare il suo gesto simbolico in questa importante occasione.