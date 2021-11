Il ritorno di Vanessa Incontrada a Zelig è con con il tubino nero e aderente Ieri sera è partita la nuova edizione di Zelig e alla conduzione ha visto tornare una coppia “storica”, quella formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Per il debutto la spagnola ha puntato sull’eleganza del tubino total black, apparendo sofisticata e glamour sul palco di Canale 5.

A cura di Valeria Paglionico

Vanessa Incontrada è tornata alle "origini": ieri sera ha debuttato al timone della nuova edizione di Zelig, il programma comico di Canale 5 che nei primi anni 2000 ha decretato il suo successo. Al suo fianco, come da tradizione, non poteva che esserci Claudio Bisio: tra battute, sketch comici e balletti, i due hanno dimostrato di essere ancora affiatatissimi e soprattutto di non aver perso l'ironia che da sempre li contraddistingue. La conduttrice spagnola è cambiata non poco dagli esordi a oggi ma, nonostante l'avanzare dell'età, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Ecco cosa ha indossato per il ritorno alla conduzione di Zelig.

L'abito nero di Vanessa Incontrada a Zelig

Dopo aver spopolato a Striscia la Notizia al fianco di Alessandro Siani, Vanessa Incontrada è diventata protagonista di Zelig, il programma che è tornata a condurre al fianco di Claudio Bisio dopo circa 10 anni. Poteva mai rinunciare allo stile per un evento simile? Assolutamente no, tanto da aver puntato sull'eleganza senza tempo del total black. La spagnola si è presentata sul palco con un tubino nero aderentissimo, un modello di raso con la gonna al ginocchio, le spalline larghe e una scollatura generosa. Per completare il tutto ha scelto degli orecchini pendenti scintillanti e un paio di décolleté neri con un vertiginoso tacco a spillo (che a fine puntata non ha potuto fare a meno di togliere, rimanendo comodamente a piedi nudi).

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a Zelig

Con Vanessa Incontrada in tv trionfa la bellezza naturale

La Incontrada ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto le adorabili sfumature bionde che aggiungono un tocco di luminosità alla chioma. Al di là degli abiti e degli accessori sfoggiati, però, c'è un altro dettaglio che la rende meraviglioso: il sorriso smagliante e travolgente che da sempre ha stampato sul viso. Vanessa potrà pure essere cambiata col passare degli anni ma è fiera di essere rimasta naturale al 100% ed è proprio per questo che il suo splendore non ha assolutamente rivali.