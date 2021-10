Valentino riporta la moda in strada: la sfilata P/E 2022 a Parigi, tra il mercato e i caffè Valentino torna a sfilare a Parigi per presentare la collezione “Randez Vous”. Pierpaolo Piccioli rilegge la grande eredità della Maison per adattarla al nuovo spirito dei tempi. La sfilata al Carreau du Temple prosegue in strada, tra i passanti in estasi: la moda torna là dov’è nata, tra la gente.

A cura di Beatrice Manca

La moda che esce dall'atelier e dalle passerelle per arrivare in strada, mescolarsi tra i passanti, nel mondo reale. Con questo cambio di prospettiva Valentino torna a sfilare alla Paris Fashion Week: dopo aver presentato l'Alta Moda a Venezia, Pierpaolo Piccioli sceglie di nuovo Parigi per la collezione Primavera/Estate 2022. La grande eredità di Valentino viene reinterpretata in chiave contemporanea, adatta alla quotidianità e alla vita nelle metropoli. I modelli sfilano in strada, sotto le luci dei lampioni, tra i tavolini dei locali all'aperto che hanno fatto innamorare pittori e poeti. Qui, a sfilata conclusa, esce lo stilista a prendersi l'ultimo applauso tra i passanti, increduli e entusiasti.

La sfilata di Valentino tra le vie di Parigi

La nuova collezione disegnata da Pierpaolo Piccioli per Valentino si chiama Rendez-Vous e include sia la donna che l'uomo. Lo stilista ha pescato a piene mani dagli archivi, rileggendo alcuni capi storici disegnati da Garavani e riadattandoli per lo spirito del tempo presente: capi pensati per la strada, per la vita quotidiana, per tutti. Con questo spirito è stata organizzata la sfilata al Carreau du Temple, il grande mercato coperto di Parigi: i modelli sfilano tra due ali di pubblico seduto a immaginari tavolini da caffé per poi proseguire in strada, sotto i lampioni, sui marciapiedi. Il finale è all'aperto, tra la gente che applaude ed esulta quando esce Piccioli: segno di una moda che non mette più confini rigidi, ma si apre al mondo, al caos delle città, all'imperfezione della vita quotidiana.

Valentino sfilata primavera/Estate 2022

La collezione Valentino Primavera/Estate 2022

La sfilata si apre con un omaggio all'abbinamento simbolo del casual: jeans e camicia bianca. Trasparente, strutturata o intarsiata al laser, la camicia è uno dei pilastri della nuova collezione, tanto da diventare abito in versione oversize. Tornano gli abiti-cappa e le silhouette a palloncino, per minidress in taffetà dai colori acidi.

Valentino Primavera/Estate 2022

Le linee sono morbide e over o per contrasto mini e aderenti: accanto ai bomber e agli abiti fluttuanti sfilano minidress disegnati sul corpo, con intarsi cut out. Le camicie hanno lavorazioni al laser e tagli che ricordano quelli di Fontana sulla tela.

Valentino, sfilata Primavera–Estate 2022

Accanto al rigore del bianco e a pennellate di nero, la sfilata è all'insegna del colore: le tinte sono piene e vibranti, abbinate per contrasto. Il viola incontra il verde acido, i completi marroni rivelano camicie luminose in turchese o in magenta, il fucsia sposa il verde prato. Torna la stampa floreale, su abiti leggerissimi e fluttuanti e completi "pijama". La sera però si accende di paillettes e frange luminose.

Valentino Primavera/Estate 2022

Le modelle escono dai confini della passerella e camminano fiere sui marciapiedi, calzando sandali alla schiava o anfibi underground sotto gli abiti da sera con maxispacco. Il finale della sfilata è in strada, sotto le luci di Parigi, tra la folla che smette di applaudire solo per fotografare a più non posso. segno di una moda che esce dalla torre d'avorio e torna nel mondo reale, tra il caos e il rumore, dove è nata e dove appartiene.