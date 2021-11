Valentina Sampaio è la prima testimonial transgender della linea Armani Beauty Valentina Sampaio è stata la prima modella trans ad apparire sulla copertina di “Vogue Paris”. Da quel momento la sua carriera è esplosa: ha calcato importanti passerelle ed è diventata una personalità di spicco del settore, una delle modelle più in vista. Armani l’ha scelta come volto della sua linea di make-up.

A cura di Giusy Dente

Per anni le passerelle e i cartelloni pubblicitari hanno proposto uno stesso identico stereotipo di donna, che ha cristallizzato l'ideale di bellezza in canoni molto rigidi e fissi, apparentemente immutabili. Ma la moda non è immobile così come non lo è la società, anzi l'una influenza profondamente l'altra. Ecco perché inevitabilmente anche i settori fashion e beauty sono stati investiti da un fenomeno non più trascurabile: accogliere la ‘diversità' in ogni sua forma e incentivare il concetto di bellezza inclusiva e individuale, al di là di ogni generalizzazione.

Bellezza inclusiva oltre gli stereotipi

In passerella, nelle pubblicità e sui social ha preso piede la body positivity: le donne vogliono sentirsi belle nel loro corpo a prescindere dalla taglia, non vogliono che sia un numero a decidere per loro cosa possono o non possono indossare, se possono o non possono postare una foto in bikini. Stanche di anni e anni in cui è stato detto che la magrezza è inequivocabilmente sinonimo di bellezza, ora invece l'asticella si è spostata su un concetto più sano: quello di bellezza oltre il peso segnato sulla bilancia, di bellezza che deriva dallo stare bene con se stessi e dall'avere consapevolezza di sé, del potere del proprio corpo. Insomma, un'idea di bellezza oltre gli stereotipi tradizionali che non riguarda solo il corpo. Ashley Graham è stata la prima top model curvy ad apparire su Sport Illustrated nel 2016, ma sulla stessa rivista Halima Aden è stata la prima modella musulmana a posare in burkini. Sempre maggiore considerazione nel settore l'ha acquisita Valentina Sampaio. Quest'ultima è stata la prima modella transgender sulla copertina di Vogue ma anche la prima scelta da Victoria's Secret. Insomma, anche la moda sta diventando sempre più inclusiva, pronta ad accogliere concetti di bellezza un tempo impensabili e diversità che sembravano destinate a non trovare spazio in passerella o nelle pubblicità.

Valentina Sampaio nuovo volto di Armani

Nata uomo, a 10 anni l'indossatrice brasiliana ha iniziato a farsi chiamare Valentina e da adolescente ha cominciato le cure ormonali, per poi farsi spazio nel mondo della moda. Nel 2020 era apparsa sulla cover del numero di novembre di Harper’s Bazaar Spagna assieme a Giorgio Armani, curatore speciale di quel numero del magazine. La modella adesso è entrata a far parte del team della Maison come testimonial della linea beauty per tutto il 2022. Da tempo una delle modelle più richieste in passerella, la Sampaio è ora anche la prima testimonial transgender della collezione di make-up del brand.

Per lei si tratta di un sogno che diventa realtà, come ha scritto su Instagram, dove orgogliosa ha pubblicato il primo scatto pubblicitario, quello relativo al Lip Power: "Il trucco ha svolto un ruolo così significativo nella mia evoluzione personale e sono grata ad Armani Beauty per aver abbracciato la diversità, consentendo l'espressione creativa e potenziando la bellezza individuale".