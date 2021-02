in foto: la granduchessa di Lussemburgo e il piccolo Charles, dall’account Instagram Cour grand–ducale Luxembourg

Le famiglie reali si allargano, non solo quella inglese. Meghan Markle è incinta del suo secondo figlio: la notizia era nell'aria da tempo ed è stata confermata e ufficializzata con tanto di foto, uno scatto che la immortala insieme al marito Harry. Solo pochi giorni prima c'era stata un'altra bella notizia, la nascita di un altro royal baby. Eugenie di York è diventata mamma per la prima volta il 9 febbraio e dopo alcuni giorni ha reso anche noto il nome scelto per il bambino: August Philip. Ma le attenzioni degli appassionati di famiglie reali non sono solo per lui, il nono nipote della regina Elisabetta. Infatti a far impazzire i royal addicted c'è anche l'ultimo arrivato nella famiglia reale del Lussemburgo: si tratta del primogenito di Guillaume e Stephanie del Lussemburgo, nato a maggio 2019.

Tutti innamorati del piccolo Charles

Quello del Lussemburgo è l'unico granducato esistente al mondo. Da 20 anni c'è in carica Enrico di Lussemburgo: Guillaume, il primo dei suoi cinque figli, è l'erede al trono. Il granduca ereditario ha sposato nel 2012 Stephanie de Lannoy, un'aristocratica di origine belga e i due sono diventati genitori a maggio 2019. Il royal baby è amatissimo: tutti gli occhi sono per lui, in ogni apparizione pubblica e in ogni foto. L'ultima che l'ha visto protagonista è quella realizzata in occasione del trentasettesimo compleanno della granduchessa, che ha condiviso su Instagram delle foto insieme a suo figlio. Il bimbo ha quasi due anni e come si può notare sta mettendo i primi dentini. Tra i tanti auguri di buon compleanno per la mamma, spiccano tanti commenti scritti proprio per il principino Charles, che col suo sorriso con pochi dentini ha conquistato il popolo dei social.