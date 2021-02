Meghan Markle è incinta, aspetta il secondo figlio dal principe Harry ed è letteralmente raggiante, soprattutto perché la lieta notizia è arrivata a pochi mesi dal drammatico aborto spontaneo avuto la scorsa estate. L'annuncio ufficiale è stato dato con una splendida foto di coppia nella quale i Duchi appaiono in versione casual sullo sfondo di uno splendido paesaggio naturale e, a giudicare dal pancino evidente dell'ex attrice, già sarebbero passate molte settimane dall'inizio della gravidanza. Al di là delle forme modificate dalla dolce attesa e dall'etereo abito da dea sfoggiato dalla futura mamma, ad attirare le attenzioni del pubblico nelle ultime ore è stata un'indiscrezione davvero originale sulla nota foto in bianco e nero: ecco di cosa si tratta.

Meghan ed Harry sono stati fotografati "a distanza"

In tempi di pandemia le abitudini di ognuno di noi sono cambiate in modo drastico e non solo nella quotidianità ma anche sul lavoro, dove si privilegia lo smartworking. Meghan ed Harry non fanno eccezione e, dopo aver optato sempre per delle videocall per gli appuntamenti ufficiali degli ultimi mesi, ora hanno scelto la "distanza" anche per il servizio fotografico della gravidanza. Nonostante lo scatto rilasciato sia splendido e ad altissima risoluzione, non è stato realizzato "in presenza". Milan Harriman, il fotografo nigeriano che ha immortalato i Duchi, era in contatto con loro da remoto. In quel momento, infatti, si trovava a Londra, dunque a 8.000 km di distanza, ma è riuscito lo stesso a realizzare un'immagine meravigliosa. Come ha fatto? Si è servito semplicemente di un iPad, dando alla coppia le indicazione tramite videocall.

Perché lo scatto è stato realizzato in un giardino

La posa dei due Duchi non è stata scelta a caso e a rivelarlo è stato l'autore dello scatto, che non ha esitato a spiegarne il significato simbolico. Alle spalle di Meghan ed Harry c'è infatti un grosso albero che rappresenta l'albero della vita, mentre il giardino è simbolo di fertilità. Per il resto la coppia non ha avuto bisogno di ulteriori indicazioni, i sue "danzano insieme come vere anime gemelle". Milan Harriman conosce i principi fin da quando si sono fidanzati ed è proprio per questo che è stato scelto per realizzare il ritratto ufficiale. Il risultato è stato incredibile: basta guardare i loro occhi emozionati e i loro sorrisi raggianti per capire quanto sono felici di allargare la famiglia, dando al piccolo Archie un fratellino o una sorellina.