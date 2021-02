Eugenie di York è diventata mamma lo scorso 9 febbraio, ha messo al mondo il primo figlio nato dal matrimonio con Jack Brooksbank, ma fino ad ora aveva preferito rimanere lontana dai riflettori. Complice il fatto che ha avuto un parto cesareo, è stata più del dovuto in ospedale, così da riprendersi al 100% dall'intervento. La cosa ha fatto sì che non seguisse l'esempio della "cugina acquisita" Kate Middleton, che si è sempre mostrata in pubblico a pochissime ore dalla nascita dei figli. Ora, però, la principessa è tornata a casa e ne ha approfittato per condividere sui social il primo dolce scatto di famiglia. La cosa che solo in pochi si sarebbero aspettati è che avrebbe rivelato il nome del Royal Baby proprio su Instagram.

La prima foto con il Royal Baby

A 11 giorni dalla nascita del Royal Baby sono arrivate le sue prime foto ufficiali. Eugenie di York ha condiviso un dolce ritratto di famiglia nel quale appare al fianco del marito Jack con il piccolo tra le braccia. Quest'ultimo è apparso adorabile avvolto in una copertina azzurra abbinata al cappellino e, nonostante i riflettori puntati, ha continuato a dormire indisturbato. Niella didascalia la principessa ha poi scritto: "Vogliamo presentarvi August Philip Hawke Brooksbank", rivelando così il nome del bimbo. Fino ad ora era stato tenuto segreto a causa di una precisa imposizione del protocollo reale ma, probabilmente dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla regina, Eugenie ha deciso di comunicare la sua scelta ai sudditi.

in foto: La prima foto con il Royal Baby

L'omaggio al principe Filippo

August Philip è il nono nipote della regina Elisabetta II e, anche se la mamma non ha intenzione di trasmettergli i titoli reali, ha deciso di rispettare la tradizione in fatto di nomi. Se August sembra non aver alcun legame con i Royals, Philip è un chiaro riferimento al marito centenario della sovrana, il principe Filippo. Quest'ultimo si trova da alcuni giorni in ospedale, per la precisone al King Edward VII Hospital di Londra, dunque l'annuncio di Eugenie potrebbe essere stato fatto come una sorta di buon augurio. La principessa di York non è stata la prima a rendergli omaggio, prima di lei lo aveva già fatto Harry, che ha dato ad Archie il cognome Mountbatten Windsor (ovvero una fusione tra il cognome "reale" e quello di Filippo).