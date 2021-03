Giovedì 25 marzo è andata in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che vede personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo trasformarsi in naufraghi. Le novità di questa edizione 2021 sono molte, dalla conduzione affidata a Ilary Blasi alla presenza di tre opinionisti d'eccezione, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Quest'ultimo, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip, ha debuttato in tv in una veste insolita e, così come successo nella casa di Cinecittà, sta letteralmente spopolando con il suo stile trendy e sofisticato. Durante la quarta puntata è andata in scena una vera e propria sfida a colpi di look sul palco: Ilary ha sfoggiato un completo di lusso con dei sandali gioiello, Elettra ha optato per l'iconica stampa barocca di Versace, mentre Tommy ha osato con il total black in versione trasparente.

Tommaso Zorzi a L'Isola: "Ultimo outfit nero"

Se durante la puntata dello scorso lunedì Tommaso Zorzi aveva indossato un completo "marino" sui toni del celeste, portando un tocco di colore nello studio de L'Isola Dei Famosi, per la quarta diretta è tornato al total black. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, il suo look era tutt'altro che sobrio e formale. L'ex gieffino ha osato con il pizzo trasparente, autodefinendosi una sorta di "vedova siciliana". Ha infatti abbinato pantaloni e polo, entrambi in pizzo floreale nero che lasciavano intravedere la pelle nuda (anche se i pantaloni erano leggermente più foderati). Per completare il tutto ha scelto degli anfibi, ovvero le scarpe must-have di stagione. A inizio puntata, ha inoltre rassicurato i fan, rivelando che questo sarebbe stato l'ultimo outfit total black scelto per il reality.

in foto: Tommy nei camerini de L’Isola dei Famosi

Lo stile di Tommaso Zorzi a L'Isola dei Famosi

Qual è il dettaglio che ha reso Tommaso Zorzi tanto amato nel corso degli ultimi mesi? La sua passione per la moda e per i look trendy. Al GF Vip ha letteralmente spopolato con le sue camicie colorate ma a L'Isola dei Famosi ha cambiato registro, preferendo quasi sempre il total black. Ad oggi ha fatto un'unica eccezione durante la terza puntata, apparendo variopinto in versione "marina" con un outfit total Versace. Ieri, sebbene sia tornato al nero, è riuscito lo stesso a rivelare tutta la sua esuberanza, osando con delle sexy trasparenze. Nell'attesa che arrivi la prossima settimana, non resta che lanciarsi nelle più svariate ipotesi: cosa indosserà Tommy sul palco del reality? L'unica cosa certa per il momento è che non sarà total black.