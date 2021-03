Elettra Lamborghini si conferma una delle protagoniste di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi: il suo debutto è stato ritardato a causa del Covid-19, che l'ha costretta a perdersi le prime puntate del reality. Da lunedì ha preso il suo posto come opinionista del programma al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Ironica e irriverente come sempre, per la puntata di giovedì 23 marzo ha mostrato la sua personalità esuberante con un paio di leggins stampati che mettevano in risalto le sue curve.

Il completo stampato di Elettra Lamborghini

Per il suo debutto in studio la cantante aveva scelto un mini abito firmato Balmain con dei bottoni dorati (lo stesso brand scelto dalla conduttrice Ilary Blasi giovedì). Per la puntata di giovedì invece ha scelto i pantaloni. In particolare un modello di collant fascianti con stampa dorata a fantasia, a cui ha abbinato una camicia con la stessa fantasia portata annodata in vita, lateralmente. Il look è interamente firmato Versace: leggins e camicia costano rispettivamente 490 euro e 990 euro.

Ai piedi ha indossato un paio di semplici sandali con i listini neri e ha completato il look con un'acconciatura super liscia, impreziosita da due fermagli di strass che danno al look un tocco Anni 2000. Ha condiviso il look nelle sue storie su Instagram, in cui si mostra mentre scherza nei camerini insieme all'amico e collega Tommaso Zorzi. Lo stile di Elettra Lamborghini è sempre eclettico e sopra le righe: puntata dopo puntata si conferma campionessa di originalità.